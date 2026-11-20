Newcastle-Arsenal è una partita dell’undicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Newcastle ha bisogno di una svolta, ma il calendario non sembra intenzionato a concedergli una pausa. La squadra di Matthias Jaissle ha raccolto appena una vittoria nelle ultime cinque giornate e si presenta all’appuntamento dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Fulham. Il dodicesimo posto, con 12 punti in dieci partite, racconta un avvio decisamente al di sotto delle aspettative per una formazione che puntava a inserirsi nella parte alta della classifica.
L’Arsenal, al contrario, sta viaggiando a ritmi impressionanti. Nove vittorie in dieci giornate e cinque punti di vantaggio sulla prima inseguitrice: il rendimento della squadra di Mikel Arteta è quello di una formazione che ha già messo le cose in chiaro. L’unica sconfitta è arrivata sul campo del Brighton, ma da quel momento i Gunners hanno infilato una serie di successi contro Leeds, Nottingham Forest, Everton, Liverpool e Hull.
La differenza di rendimento è evidente, ma la trasferta di St. James’ Park rappresenta comunque un esame impegnativo. Il Newcastle ha bisogno di ritrovare continuità e punti per non perdere ulteriore contatto con la zona europea, mentre gli ospiti vogliono consolidare il primato e tenere a distanza le inseguitrici. L’Arsenal parte con i favori del pronostico, ma il contesto suggerisce di non escludere una reazione dei padroni di casa.
Come vedere Newcastle-Arsenal in diretta tv e streaming
Newcastle-Arsenal, gara valida per l’undicesima giornata di Premier League, si gioca sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
L’Arsenal ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto alla concorrenza e arriva a questo appuntamento con numeri decisamente superiori a quelli degli avversari. Il Newcastle, però, gioca davanti al proprio pubblico e ha bisogno di una prestazione di carattere per invertire la tendenza delle ultime settimane. La capolista potrebbe incontrare maggiori difficoltà del previsto in una trasferta tutt’altro che agevole.
La soluzione più prudente è puntare sulla doppia chance o sul pareggio. Il Newcastle ha le motivazioni e il contesto per provare a frenare la corsa degli ospiti, mentre l’Arsenal potrebbe accontentarsi anche di un risultato utile per conservare il proprio vantaggio in classifica.
Le probabili formazioni di Newcastle-Arsenal
NEWCASTLE (4-2-3-1): Horníček; Dedić, Thiaw, Burn, Hall; González, Miley; Murphy, Fernández-Pardo, Barnes; Osula.
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimarães; Madueke, Ødegaard, Tzolis; Havertz.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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