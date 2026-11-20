Newcastle-Arsenal è una partita dell’undicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Newcastle ha bisogno di una svolta, ma il calendario non sembra intenzionato a concedergli una pausa. La squadra di Matthias Jaissle ha raccolto appena una vittoria nelle ultime cinque giornate e si presenta all’appuntamento dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Fulham. Il dodicesimo posto, con 12 punti in dieci partite, racconta un avvio decisamente al di sotto delle aspettative per una formazione che puntava a inserirsi nella parte alta della classifica.

L’Arsenal, al contrario, sta viaggiando a ritmi impressionanti. Nove vittorie in dieci giornate e cinque punti di vantaggio sulla prima inseguitrice: il rendimento della squadra di Mikel Arteta è quello di una formazione che ha già messo le cose in chiaro. L’unica sconfitta è arrivata sul campo del Brighton, ma da quel momento i Gunners hanno infilato una serie di successi contro Leeds, Nottingham Forest, Everton, Liverpool e Hull.

La differenza di rendimento è evidente, ma la trasferta di St. James’ Park rappresenta comunque un esame impegnativo. Il Newcastle ha bisogno di ritrovare continuità e punti per non perdere ulteriore contatto con la zona europea, mentre gli ospiti vogliono consolidare il primato e tenere a distanza le inseguitrici. L’Arsenal parte con i favori del pronostico, ma il contesto suggerisce di non escludere una reazione dei padroni di casa.

Come vedere Newcastle-Arsenal in diretta tv e streaming

Newcastle-Arsenal, gara valida per l’undicesima giornata di Premier League, si gioca sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “12” è quotato a 1.22 su Goldbet e Lottomatica e a 1.21 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

L’Arsenal ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto alla concorrenza e arriva a questo appuntamento con numeri decisamente superiori a quelli degli avversari. Il Newcastle, però, gioca davanti al proprio pubblico e ha bisogno di una prestazione di carattere per invertire la tendenza delle ultime settimane. La capolista potrebbe incontrare maggiori difficoltà del previsto in una trasferta tutt’altro che agevole.

La soluzione più prudente è puntare sulla doppia chance o sul pareggio. Il Newcastle ha le motivazioni e il contesto per provare a frenare la corsa degli ospiti, mentre l’Arsenal potrebbe accontentarsi anche di un risultato utile per conservare il proprio vantaggio in classifica.

Le probabili formazioni di Newcastle-Arsenal

NEWCASTLE (4-2-3-1): Horníček; Dedić, Thiaw, Burn, Hall; González, Miley; Murphy, Fernández-Pardo, Barnes; Osula.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimarães; Madueke, Ødegaard, Tzolis; Havertz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1