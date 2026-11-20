Bundesliga, il campo principale è quello di Monchengladbach: nel derby tra Borussia il Dortmund non può permettersi di rallentare se vuole continuare a contendere la vetta al Bayern.

La Bundesliga riparte dopo la pausa per le nazionali e il sabato pomeriggio propone 5 sfide intriganti, con una classifica che comincia a delineare ambizioni e difficoltà. Il Bayer Leverkusen vuole consolidare la propria posizione tra le prime 4, il Borussia Dortmund è invece impegnato nella rincorsa al vertice, mentre Lipsia e Friburgo cercano di dare continuità a un percorso fin qui convincente. In fondo alla graduatoria, invece, Union Berlino e Borussia Monchengladbach hanno bisogno di risposte urgenti.

Si parte proprio dal Leverkusen, che dopo due sconfitte consecutive davanti al proprio pubblico tra Bundes ed Europa League ha ritrovato il sorriso sul campo del Colonia (1-2), seppur al termine di una partita tutt’altro che tranquilla.

Il Paderborn, dal canto suo, ha raccolto due pareggi di fila e si sta dimostrando solido, ma la trasferta contro il Werkself rappresenta un banco di prova decisamente impegnativo. I padroni di casa recuperano Tella, Kofane, Diaby e Maza, mentre restano ai box Eichhorn e Terrier. Tra gli ospiti mancheranno Gayret, Hoffmeier e Awortwie-Grant, con Baack e Scheller ancora da valutare. Il Leverkusen ha sempre avuto la meglio nei precedenti ufficiali, fatta eccezione per il primo confronto terminato 2-2, e anche stavolta può sfruttare il divario tecnico per imporsi. La giocata è Multigol 2-4 Casa+Multigol 0-2 Ospite.

Nel derby dei Borussia, il ‘Gladbach proverà a sfruttare l’effetto Blessin. L’ex tecnico del Genoa sembra aver rasserenato l’ambiente ma non ha ancora risolto i problemi di una squadra ultima in classifica e con una difesa decisamente vulnerabile. Il Dortmund – nel momento in cui scriviamo appaiato al Bayern Monaco in vetta – ha invece mostrato maggiore continuità e capacità di gestire le partite, pur dovendo fare i conti con diversi acciaccati (Guirassy, Anton e Chukwuemeka ancora in dubbio). I Fohlen vantano comunque un discreto bilancio recente tra le mura amiche contro i gialloneri, ma lo stato di forma delle due squadre suggerisce di guardare dalla parte degli ospiti senza aspettarsi necessariamente una gara ricca di reti. Vale la pena puntare su una combo ardita, e cioè X2+Under 3.5.

Le previsioni sulle altre partite

Eintracht Francoforte-Hoffenheim è un confronto tra due formazioni che stanno cercando di trovare maggiore stabilità dopo un avvio non proprio brillante. Le Adler stanno risalendo grazie a un lavoro che ha restituito compattezza al gruppo, mentre l’Hoffenheim ha recuperato terreno e può guardare con meno apprensione alla classifica, pur dovendo gestire anche gli impegni europei.

Koch sarà a disposizione di Adi Hutter, mentre Uzun resta in dubbio. Dall’altra parte Wimmer e Conté ampliano le opzioni offensive di Christian Ilzer. I precedenti recenti sono un autentico festival del gol: le ultime 11 sfide hanno sempre prodotto almeno 4 reti e anche stavolta le caratteristiche delle due squadre lasciano spazio a una partita apertissima. Per questo scegliamo il segno Over 3.5.

Passiamo poi a Elversberg-Friburgo, con i padroni di casa che continuano a sorprendere grazie a un calcio ambizioso e organizzato, capace di mettere in difficoltà anche avversari di ben altra caratura.

Il Friburgo arriva invece da 4 vittorie consecutive e si è rilanciato dopo un periodo meno brillante, ma la trasferta non sarà una passeggiata. L’Elversberg ha perso in casa soltanto contro il Bayern e dispone praticamente dell’intera rosa, mentre gli ospiti dovranno rinunciare al solo Yilmaz per squalifica. Il valore del Friburgo resta superiore, ma la neopromossa non è da sottovalutare: l’X2+Over 1.5 appare, in questo senso, una soluzione equilibrata.

Chiude il programma Union Berlino-Lipsia. I capitolini sono in evidente difficoltà e devono fare i conti con una retroguardia che ha già incassato 21 reti, la seconda peggiore del campionato. Una sola vittoria nelle 9 gare disputate e la pesante eliminazione in coppa contro il Colonia raccontano le difficoltà dei Kopenicker, alle prese anche con numerose assenze. Il Lipsia, invece, si è finalmente sbloccato lontano da casa ed arriva con una rosa più completa grazie ai rientri di El Aynaoui, Seiwald, Baumgartner, Koné, Banzuzi e Nusa. L’attacco dei Roten Bullen ha qualità e la difesa concede poco: contro un Union fragile e in piena crisi, la vittoria del Lipsia è il pronostico da seguire.

La nostra multipla

BAYER LEVERKUSEN-PADERBORN Multigol 2-4 Casa+Multigol 0-2 Ospite

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-BORUSSIA DORTMUND X2+Under 3.5

EINTRACHT FRANCOFORTE-HOFFENHEIM Over 3.5

ELVERSBERG-FRIBURGO X2+Over 1.5

UNION BERLINO-LIPSIA 2

Comparazione quote

Il segno “Over 3.5” in Eintracht Francoforte-Hoffenheim è quotato a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.82 su Sportbet. La vittoria del Lipsia è quotata invece a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.49 su Sportbet.

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