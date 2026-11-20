Alcaraz e Shelton si affrontano il 21 novembre nella semifinale delle Atp Finals: precedenti, forma e analisi della sfida di Torino.

Da New York a Parigi, la rivalità tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton ha già regalato due capitoli completamente diversi. Agli US Open era stato l’americano a sorprendere lo spagnolo in una maratona di cinque set, mentre poche settimane dopo Carlos si è preso la rivincita nella finale del Masters 1000 parigino. Adesso i due si ritrovano alle AtpFinals, con un posto in finale in palio e la sensazione che anche questa volta possa succedere di tutto.

Il murciano arriva all’appuntamento dopo un girone praticamente perfetto: ha superato Frances Tiafoe 6-2 6-2, Daniil Medvedev 6-2 6-4 e Flavio Cobolli 6-4 6-1, chiudendo al primo posto senza perdere neppure un set. Qualche preoccupazione era emersa per un problema alla coscia sinistra, tanto da costringerlo a sottoporsi ad accertamenti e a saltare un allenamento. Contro Cobolli, tuttavia, non ha mostrato limitazioni evidenti negli spostamenti, pur giocando con una fasciatura sulla coscia.

Shelton ha invece dovuto sudarsi la qualificazione fino all’ultima giornata. Dopo aver battuto Arthur Fils in tre set e perso contro Alexander Zverev, l’americano ha superato Rafael Jódar 7-6 7-5, guadagnandosi il pass per le semifinali. Il suo servizio resta un’arma formidabile: nel girone ha messo a segno ben 41 ace. Contro Alcaraz, però, servirà qualcosa in più della sola potenza.

Alcaraz-Shelton: il pronostico

Il bilancio dei confronti diretti ufficiali ATP è favorevole allo spagnolo, che conduce 3-1, ma l’ultimo successo di Shelton agli US Open dimostra quanto l’americano possa essere pericoloso quando riesce a imporre il proprio ritmo. Il mancino statunitense cercherà soprattutto di comandare con il servizio e il dritto, evitando di lasciare ad Alcaraz il tempo necessario per organizzare le proprie accelerazioni. Il problema è che Carlos dispone di una varietà di soluzioni decisamente superiore e sa cambiare continuamente altezza, profondità e velocità della palla.

Le prestazioni offerte nel girone fanno pendere ulteriormente la bilancia dalla parte del murciano. Alcaraz ha mostrato una continuità impressionante, concedendo pochissimo agli avversari e vincendo tutti e tre gli incontri in due set. Shelton può certamente complicargli la vita, soprattutto se riuscirà a mantenere percentuali elevate con la prima di servizio, ma sul piano della completezza tecnica lo spagnolo parte avanti. La condizione fisica di Carlos resta l’unica vera incognita, ma quanto mostrato contro Cobolli lascia buone indicazioni. Puntiamo quindi sul numero uno del seeding, che ha le qualità per raggiungere un’altra finale delle AtpFinals.

Alcaraz in Alcaraz-Shelton.