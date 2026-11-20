Tottenham-Ipswich è una partita dell’undicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming
Alla sosta il Tottenham di De Zerbi se n’è andato con una sconfitta. Una corsa fermata dal Leeds per il tecnico italiano. Ma i tre punti, che paiono possono essere in cassaforte per questa squadra, possono rilanciare in classifica le ambizioni dei londinesi. Che sì, sulla carta, sono assai più forti dell’Ipswich che però ha iniziato l’annata con ottimi risultati.
C’è grande alternanza di vittorie quando si affrontano queste due squadre. Una volta vince una l’altra volta viene presa subito la rivincita. Anche se stavolta, le cose, dovrebbero andare in maniera diversa: perché la partita dello scorso anno l’hanno vinta gli Spurs, in trasferta, che sono ampiamente candidati a bissare il successo.
Sulla carta non c’è partita. E anche in campo onestamente non ce ne dovrebbe essere perché il momento più critico della stagione, De Zerbi, lo ha vissuto proprio in avvio. Ci ha messo del tempo il Tottenham a trovare la prima vittoria in stagione, ma dopo ha inanellato una serie importante che ha reso la classifica sicuramente meno amara. E questi ulteriori tre punti la potrebbero rendere ancora migliore.
Come vedere Tottenham-Ipswich in diretta tv e streaming
Tottenham-Ipswich si gioca sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Mettersi alle spalle la sconfitta contro il Leeds è il primo obiettivo del Tottenham. De Zerbi ha delle ottime possibilità di riuscire nell’intento e risalire la classifica. L’alternanza, quindi, della quale vi abbiamo parlato prima si dovrebbe interrompere, perché oggettivamente i padroni di casa sono molto più forti.
Le probabili formazioni di Tottenham-Ipswich
TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Mateus Fernandes, Tonali; Kudus, Maddison, Tel; Marmoush.
IPSWICH (4-2-3-1): Walton; Outtara, Diop, O’Shea, Davis; Palacios, Lukic; Fatawu, Enciso, Philogene; Emersonn.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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