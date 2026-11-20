Chelsea-Leeds è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Chelsea si è complicato la vita proprio quando sembrava aver trovato una certa continuità: la sconfitta per 1-0 sul campo del Sunderland ha interrotto una serie di tre vittorie nelle ultime cinque giornate e ha lasciato i londinesi al quinto posto, a due lunghezze dalla zona Champions. Un passo falso pesante, soprattutto perché arrivato contro una formazione in lotta per la salvezza.

La squadra di Xabi Alonso aveva dato segnali incoraggianti prima della pausa internazionale, imponendosi per 2-0 sul Manchester United. Il rendimento resta però altalenante e il cammino stagionale è già stato segnato anche dall’eliminazione dalla EFL Cup. Senza impegni europei, il Chelsea ha l’occasione di concentrarsi sul campionato, ma deve ritrovare subito la continuità necessaria per avvicinarsi alle prime quattro.

Il Leeds arriva a Stamford Bridge con un morale decisamente diverso: la vittoria per 1-0 contro il Tottenham ha interrotto una serie di cinque partite senza successi e confermato i progressi di una squadra che occupa il nono posto, appena due punti dietro agli avversari. L’obiettivo resta la permanenza in Premier League, ma il rendimento recente autorizza qualche ambizione in più. La trasferta londinese rappresenta comunque un test impegnativo, soprattutto contro una squadra che ha bisogno di riscattarsi.

Come vedere Chelsea-Leeds in diretta tv e streaming

Chelsea-Leeds si disputa sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Leeds attraversa una fase positiva e non va sottovalutato, ma il Chelsea dispone di una qualità complessiva superiore e può sfruttare il fattore campo. Il ritorno a disposizione di alcuni elementi importanti, in particolare sul fronte offensivo, rappresenta inoltre una buona notizia per Xabi Alonso. La sconfitta contro il Sunderland deve servire da campanello d’allarme, non trasformarsi nell’inizio di una nuova crisi.

La scelta ricade sulla vittoria del Chelsea. I londinesi hanno motivazioni importanti nella corsa alla zona Champions e non possono permettersi di perdere altro terreno: contro un Leeds in crescita servirà una prestazione convincente, ma i valori tecnici pendono dalla parte dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Chelsea-Leeds

CHELSEA (4-2-3-1): Penders; Palestra, Fofana, Colwill, Chavarría; Caicedo, Lavia; Estêvão, Palmer, Rogers; Neto.

LEEDS (3-5-2): Trafford; Justin, Rodon, Muharemović; Bogle, Ampadu, Tanaka, Longstaff, Gudmundsson; Okafor, Calvert-Lewin.ù

POSSIBILE RISULTATO: 2-1