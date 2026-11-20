Catanzaro-Palermo è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B e si gioca sabato alle 17:15: formazioni, pronostico e dove vederla.

L’anno scorso queste due squadre si sono giocate in semifinale l’accesso per la finale playoff con la vittoria del Catanzaro. Quest’anno lottano per obiettivi opposti. Se il Palermo ha aumentato la qualità della rosa facendo grossi investimenti, il Catanzaro si è ritrovato con i migliori che sono andati via – anche Aquilani – e con una situazione difficile.

Ancora Mignani non si è preso una vittoria. Solamente due pareggi in tre partite, e una sconfitta, per il nuovo allenatore. E contro un Palermo lanciatissimo verso la Serie A, oggettivamente non riusciamo a vedere come i giallorossi calabri possano riuscire a risorgere. Vero che i siciliani hanno avuto qualche elemento convocato in Nazionale tra i quali Pohjanpalo, ma è tornato da un pezzo e giocherà dal primo minuto.

Insomma, se lo scorso anno il Palermo ha perso al Ceravolo sia in campionato sia nei playoff, i rosanero di Pippo Inzaghi stavolta il viaggi di ritorno dovrebbero riuscire a farlo con tutto un altro spirito. La vittoria esterna, onestamente, non ci sentiamo proprio di metterla in discussione. I rosanero settimana dopo settimana sono sempre più vicini alla promozione diretta. Che comunque non è e non è mai stata in discussione.

Come vedere Catanzaro-Palermo in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Palermo in programma sabato alle 17:15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

La quota della vittoria del Palermo è addirittura in calo. Quindi meglio fare subito quello che si vuole fare. Non ci possono essere dubbi sulla vittoria ospite.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Palermo

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Imperiale; Dorval, Mosti, Petriccione, Alesi; Pafundi, Iemmello; Koffi.

PALERMO (4-3-3): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Segre, Estevez, Hernani; Vavassori, Pohjanpalo, Johnsen.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2