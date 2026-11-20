Aston Villa-Sunderland è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Otto gol in novanta minuti, quattro segnati e altrettanti incassati. L’incredibile 4-4 contro il Manchester United ha confermato le potenzialità offensive dell’Aston Villa, ma anche qualche preoccupante fragilità difensiva. La squadra di Unai Emery, comunque, sembra essersi lasciata alle spalle il complicato avvio di stagione: dopo quattro giornate senza vittorie, ha infilato sei risultati utili consecutivi, con tre successi e altrettanti pareggi. Il decimo posto non rispecchia ancora le ambizioni del club, distante cinque punti dalla zona Champions.

Il Sunderland, invece, è riuscito a interrompere una crisi che sembrava non avere fine. Dopo sette partite senza vittorie, i Black Cats hanno sorpreso il Chelsea, imponendosi per 1-0 davanti al proprio pubblico. Un successo fondamentale per il morale, ma non ancora sufficiente a risollevare una classifica complicata: il penultimo posto e il punto di distanza dalla zona salvezza testimoniano le difficoltà incontrate in questo avvio di campionato.

I Villans possono contare su una condizione decisamente migliore e sul fattore campo, ma farebbero bene a non sottovalutare gli ospiti. La vittoria contro il Chelsea potrebbe aver restituito fiducia a una squadra che sembrava smarrita. Per la formazione di Emery, tuttavia, l’occasione di proseguire la risalita è troppo importante per lasciarsela sfuggire.

Come vedere Aston Villa-Sunderland in diretta tv e streaming

Aston Villa-Sunderland, valida per l’undicesima giornata di Premier League, si gioca sabato alle 16. Non è prevista copertura televisiva dell’evento in Italia.

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Il pronostico

L’Aston Villa ha ritrovato continuità e fiducia, come dimostrano anche le vittorie contro Newcastle e Manchester City. Il rendimento offensivo è incoraggiante, sebbene gli otto gol complessivi dell’ultima partita suggeriscano una certa prudenza sulla tenuta difensiva. Il Sunderland ha appena conquistato un successo prestigioso, ma resta una formazione che fatica a trovare continuità.

La vittoria dei padroni di casa appare la soluzione più convincente. La maggiore qualità dell’Aston Villa e il buon momento attraversato dalla squadra di Emery dovrebbero prevalere sulla ritrovata fiducia degli ospiti, che potrebbero comunque riuscire a trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Sunderland

ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Bogarde, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Goretzka; Alysson, McGinn, Buendía; Jackson.

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Meunier, Mukiele, O’Nien, Reinildo; Ahoka, Sadiki; Hume, Le Fée, Talbi; Isidor.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1