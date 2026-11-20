Manchester City-Fulham è una partita della Premier League e si gioca sabato alle 13:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Manchester City si è improvvisamente fermato: dopo aver conquistato tutte le prime sette partite di campionato, la squadra di Enzo Maresca ha incassato tre sconfitte consecutive contro Aston Villa, Brighton e Nottingham Forest. Una frenata pesante, che ha fatto scivolare i Citizens al terzo posto e ha permesso all’Arsenal di portarsi a sei punti di distanza.

Il rendimento recente racconta una squadra che ha perso certezze proprio nel momento in cui avrebbe dovuto consolidare la propria candidatura al titolo. L’ultimo ko, un 3-1 sul campo del Nottingham Forest, ha allungato una striscia negativa che ora richiede una risposta immediata. Anche Erling Haaland, fermo a nove reti in campionato, non trova il gol da due giornate.

Il Fulham si presenta invece con un umore decisamente migliore: dopo aver faticato nelle prime sei giornate, senza riuscire a conquistare nemmeno una vittoria, la formazione londinese ha cambiato passo: quattro risultati utili consecutivi, con due successi e due pareggi. Il quindicesimo posto resta poco rassicurante, ma il margine di due punti sulla zona retrocessione e i segnali di ripresa alimentano qualche speranza. La trasferta, tuttavia, è di quelle che possono riportare bruscamente alla realtà.

Come vedere Manchester City-Fulham in diretta tv e streaming

La partita Manchester City-Fulham si gioca sabato alle 13.30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il momento attraversato dal Manchester City impone prudenza, ma non cancella la differenza di qualità tra le due rose. I padroni di casa hanno bisogno di ritrovare il successo per non perdere ulteriore terreno dall’Arsenal e possono contare su una batteria di giocatori offensivi in grado di fare la differenza. Il Fulham è in crescita, ma il rendimento esterno contro una squadra di questo livello rappresenta un ostacolo ben più impegnativo rispetto alle ultime uscite.

La scelta ricade quindi sulla vittoria del Manchester City: in quanto la formazione di Maresca ha le risorse per interrompere la serie negativa e tornare a inseguire la vetta: un altro passo falso renderebbe la rincorsa decisamente più complicata.

Le probabili formazioni di Manchester City-Fulham

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Gvardiol; Anderson, Fernández; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; García.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0