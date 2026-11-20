Bournemouth-Nottingham Forest è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Dopo un avvio da dimenticare, il Bournemouth ha cambiato marcia in maniera impressionante: le quattro vittorie consecutive contro Sunderland, Manchester United, Leeds e Ipswich hanno rilanciato le ambizioni della squadra di Marco Rose, ora settima in classifica e a soli tre punti dalla zona Champions. Un’inversione di tendenza significativa per una formazione che non era riuscita a vincere nessuna delle prime sei giornate.
Il rendimento dei Cherries è diventato particolarmente interessante anche sul piano offensivo: Evanilson ha trovato la rete nelle ultime cinque giornate e si è trasformato in un riferimento fondamentale per la squadra. La continuità ritrovata ha permesso al Bournemouth di lasciarsi alle spalle le difficoltà iniziali e di guardare con maggiore fiducia alla parte alta della classifica.
Il Nottingham Forest arriva invece dalla vittoria più prestigiosa possibile: il 3-1 rifilato al Manchester City ha interrotto una serie di cinque partite senza successi. Una boccata d’ossigeno per la formazione di Oliver Glasner, che occupa il sedicesimo posto e ha soltanto un punto di margine sulla zona retrocessione. Il successo contro i Citizens può rappresentare una svolta, ma serviranno altre conferme per allontanare i fantasmi di un campionato complicato. Sulla carta, il momento favorisce nettamente i padroni di casa.
Come vedere Bournemouth-Nottingham Forest in diretta tv e streaming
Bournemouth-Nottingham Forest si disputa sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (259). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La combo “1+Over 1,5” è quotata a 2.35 su Goldbet e Lottomatica e a 2.28 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Il Bournemouth ha trovato una continuità che mancava nella prima parte della stagione e può contare su un reparto offensivo in grande fiducia. Le quattro vittorie consecutive non sono arrivate per caso: la squadra di Rose ha dimostrato di poter competere anche contro avversarie di buon livello. Il Nottingham Forest ha certamente ritrovato entusiasmo dopo il successo sul Manchester City, ma resta una formazione ancora troppo discontinua.
La vittoria del Bournemouth è l’esito che convince maggiormente: il fattore campo e il momento attraversato dai padroni di casa possono fare la differenza contro un Nottingham Forest che dovrà dimostrare di aver davvero voltato pagina.
Le probabili formazioni di Bournemouth-Nottingham Forest
BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Christie; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.
NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Sels; Jair Cunha, Milenkovic, Murillo; Muñoz, Sangaré, Yates, Aina; McAtee, Gibbs-White; Delap.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus