Coventry-Crystal Palace è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Crystal Palace è arrivato a un punto di rottura: quattro sconfitte consecutive in Premier League, sette gol incassati nelle ultime due giornate e l’ultimo posto in classifica hanno convinto la dirigenza a cambiare guida tecnica durante la pausa internazionale. L’esonero di Pierre Sage ha aperto la strada a Thomas Frank, chiamato a rimettere in piedi una squadra che, dopo il trionfo in Conference League della scorsa stagione, si ritrova improvvisamente a fare i conti con la zona retrocessione.

Il Coventry non può certo permettersi di guardare con tranquillità alla classifica, anzi: tornato in Premier League dopo oltre vent’anni, il club occupa il diciassettesimo posto e ha soltanto un punto di margine sulla zona rossa. L’avvio era stato disastroso, con quattro sconfitte nelle prime quattro giornate, ma la squadra di Frank Lampard ha reagito conquistando tre vittorie nelle sei partite successive. Il recente 3-1 incassato sul campo dell’Everton ha però frenato la risalita.

La sfida mette quindi di fronte due formazioni con esigenze urgenti, in quanto ugualmente bisognose di vittorie e di respiro, ma anche con prospettive differenti. Il Coventry cerca di consolidare il proprio percorso verso la salvezza, mentre il Crystal Palace deve interrompere una serie negativa che ha compromesso l’intero avvio di stagione. La prima partita del nuovo allenatore può rappresentare una svolta: gli ospiti hanno qualità per uscire dalle difficoltà e la necessità di reagire potrebbe fare la differenza.

Come vedere Coventry-Crystal Palace in diretta tv e streaming

Coventry-Crystal Palace si disputa sabato alle 16. Non è prevista copertura televisiva dell’evento in Italia.

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Il pronostico

Il Coventry ha il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico e ha mostrato segnali di ripresa dopo un inizio complicato; tuttavia, il Crystal Palace dispone di una rosa con individualità importanti e potrebbe beneficiare dell’effetto novità legato all’arrivo di Thomas Frank. La squadra londinese ha bisogno di ritrovare fiducia e una vittoria in questa trasferta avrebbe un peso enorme nella corsa alla salvezza.

Confidiamo, verosimilmente, in una vittoria del Crystal Palace. Il cambio in panchina può dare una scossa a un gruppo che ha raccolto troppo poco rispetto alle proprie possibilità. Il Coventry resta un avversario insidioso, ma gli ospiti hanno motivazioni e qualità per provare a invertire la rotta proprio in questa occasione.

Le probabili formazioni di Coventry-Crystal Palace

COVENTRY (4-2-3-1): Rushworth; Van Ewijk, Mfuni, Pinnock, Dasilva; Yirenkyi, Torp; Sakamoto, Rudoni, Gboho; Awoniyi.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Disasi, Canvot; Mingueza, Timber, Wharton, Mitchell; Pino, Kamada; Nketiah.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2