I pronostici di sabato 21 novembre, riparte anche il nostro campionato: tre match sulla carta abbordabili per Lazio, Roma e Como. Ecco le nostre scelte.

La giornata di Serie A post-sosta per le nazionali parte con il botto. In campo, dalle 15, diverse squadre d’alta classifica: occhi puntati soprattutto su Como, Lazio e Roma.

I lariani due settimane fa erano arrivati un po’ stanchi e poco lucidi alla pausa e non erano riusciti a sfatare il tabù Inter, incassando la seconda sconfitta in campionato e venendo sorpassati dal Milan al quarto posto. Il Cagliari è un avversario ostico, che attualmente non ha problemi di classifica, ma gli uomini di Cesc Fabregas raramente sbagliano questo tipo di partite. La Lazio capolista invece ha una grande occasione per mantenere la vetta e continuare a mettere pressione all’Inter e alle altre inseguitrici: all’Olimpico arriva il Lecce di Eusebio Di Francesco, non esattamente una corazzata. Viene difficile immaginare un risultato diverso dalla vittoria capitolina, considerando che i biancocelesti sono una delle due formazioni ancora imbattute ed hanno perso punti per strada solo contro Milan e Napoli.

Infine la Roma, forte del miglior attacco del torneo, va a caccia del colpaccio a Parma: ai ducali servono punti per potersi allontanare dalla zona rossa, ma la difesa gialloblù farà parecchia fatica a contenere lo scatenato attacco giallorosso, con Gasperini che ritrova pure due pezzi da novanta come Svilar e Dybala.

In Premier League il Tottenham di Roberto De Zerbi cercherà di voltare pagina dopo il KO di Leeds che interrotto la serie positiva, a Manchester invece un Fulham in ripresa può creare grattacapi ad un City che subisce tanti gol. Attese due vittorie ampie da parte di PSG e Real Madrid, scintille infine in Brasile nello scontro diretto tra Palmeiras e Flamengo, con i padroni di casa costretti a vincere per rimanere in corsa per il titolo a tre giornate dalla fine.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1+MULTIGOL 2-5 in Lazio-Lecce, Serie A, ore 15:00

Vincenti

COMO (in Como-Cagliari, Serie A, ore 15:00)

(in Como-Cagliari, Serie A, ore 15:00) TOTTENHAM (in Tottenham-Ipswich Town, Premier League, ore 16:00)

(in Tottenham-Ipswich Town, Premier League, ore 16:00) ROMA (in Parma-Roma, Serie A, ore 18:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Manchester City-Fulham , Premier League, ore 13:30

, Premier League, ore 13:30 Nizza-PSG , Ligue 1, ore 17:15

, Ligue 1, ore 17:15 Real Madrid-Celta Vigo, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Eintracht Francoforte-Hoffenheim , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 NEC-PSV Eindhoven , Eredivisie, ore 16:30

, Eredivisie, ore 16:30 Palmeiras-Flamengo, Brasileirao, ore 20:30

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.21 GOLDBET; 7.79 SPORTBET; 7.21 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+MULTIGOL 2-4 in Siviglia-Betis, Liga, ore 18:30