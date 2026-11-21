Milan-Frosinone è una partita valida per la dodicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sono appena quattro i punti che, dopo undici giornate di campionato, separano Milan e Frosinone in classifica. Un dato che da solo basta a spiegare l’avvio memorabile dei ciociari, i quali stanno vivendo un vero e proprio sogno: la squadra di Massimiliano Alvini, neopromossa, è sesta, in piena zona Europa, davanti a big come Juventus e Napoli.

Sono i laziali, indubbiamente, la sorpresa di questa prima parte del campionato: 20 punti in 11 turni significano che la salvezza, che è l’obiettivo principale, proseguendo con questa strepitosa media dovrebbe essere raggiunto senza problemi.

Resta da capire se il Frosinone voglia addirittura provare ad alzare l’asticella – stando a radio mercato il club metterà probabilmente a segno uno dei primi colpi della finestra di gennaio, pronto a spendere 4 milioni per il bomber Abraham, di proprietà degli svedesi dell’Hammarby – forte di un impianto di gioco collaudatissimo e grazie al quale finora ha messo in difficoltà chiunque, anche avversari più quotati e qualitativi. Quello frusinate, è opportuno ricordarlo, è il quarto miglior attacco della Serie A, subito dietro a Roma, Inter e alla capolista Lazio. Il Frosinone ha creato tantissimo anche a Cagliari, due settimane fa, perdendo però 1-0 nonostante i 2.10 xG prodotti contro lo 0.98 dei sardi. Sconfitta immeritata.

Diavolo a marce alte in campionato

Con quest’entusiasmo e questo stato d’animo, Alvini può recarsi a San Siro senza particolari pressioni, giocandosela contro un Milan che invece ha l’obbligo di fare bottino pieno per non scivolare di nuovo fuori dalle prime quattro.

Il Diavolo, prima della sosta, aveva ottenuto il secondo successo consecutivo espugnando 2-1 il difficile campo di Marassi (quarta affermazione nelle ultime cinque giornate) e dando continuità al 3-1 rifilato ai cugini dell’Inter nel derby, senza alcun dubbio il punto più alto toccato in questi primi mesi di gestione Amorim. I rossoneri, tuttavia, hanno spesso faticato a mantenere la stessa intensità nel corso delle partite e non sono mancati degli scivoloni preoccupanti, soprattutto in Europa League.

La situazione degli infortunati con cui deve fare i conti il tecnico portoghese, però, non è delle più semplici: Gabbia, Tomori, Loftus-Cheek, Saelemaekers e Chukwueze sono indisponibili, mentre Pavlovic è da valutare. Sospiro di sollievo per Maignan: non c’è nessuna lesione e quasi certamente sarà in campo. Dall’altro lato, Alvini dovrà rinunciare a Bracaglia per squalifica e a Grillitsch e Raimondo per problemi fisici. In avanti si affiderà a Birligea, con Ghedjemis, Schmid e Kvernadze a sostegno dell’attaccante rumeno.

Come vedere Milan-Frosinone in diretta tv e streaming

Milan-Frosinone è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Milan-Frosinone anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Milan è quotata a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.51 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.46 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, con la ciliegina del trionfo nella stracittadina, hanno restituito fiducia alla squadra di Amorim, anche se qualche problema di equilibrio difensivo continua a emergere.

I rossoneri hanno realizzato 12 reti nelle ultime 5 partite, ma ne hanno incassate 8, confermando una certa vulnerabilità che potrebbe pesare contro avversari particolarmente intraprendenti come i ciociari. La formazione di Alvini sta costruendo il proprio percorso attraverso un calcio aggressivo, dinamico e decisamente poco conservativo. I ciociari oltretutto nelle ultime 5 partite hanno messo a segno ben 15 reti, viaggiando a una media di 3 gol per incontro.

I precedenti, tuttavia, sorridono al Diavolo, imbattuto in sei confronti di Serie A con 4 vittorie e 2 pareggi, oltre a una produzione offensiva di 15 gol totali. Anche il rendimento recente a San Siro è incoraggiante, con 4 successi rossoneri nelle ultime 5 gare interne di campionato. La qualità, il fattore campo e il momento positivo del Milan rappresentano elementi importanti, ma la vivacità offensiva del Frosinone suggerisce di non trascurare il potenziale contributo degli ospiti al tabellino.

Le probabili formazioni di Milan-Frosinone

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic; Gonçalo Ramos.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Cittadini, Calvani, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1