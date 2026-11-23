Galatasaray-Aston Villa è una partita della 5ª giornata di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Galatasaray arriva all’appuntamento europeo con il vento in poppa: la squadra turca ha infilato sette vittorie consecutive in tutte le competizioni e, dopo un avvio complicato in Champions League, ha saputo rimettersi in carreggiata con due successi consecutivi contro Lille e Stoccarda. Il bilancio nella fase campionato è ora di sei punti in quattro partite, un bottino che tiene ancora aperta la possibilità di avvicinarsi alle prime otto posizioni.
Anche in patria il rendimento è convincente: sei vittorie consecutive in campionato, compreso il successo nel derby contro il Fenerbahce, e primo posto in classifica. Il Rams Park rappresenta un fattore importante, con sette vittorie in nove incontri stagionali. In Europa, inoltre, le squadre inglesi hanno spesso incontrato enormi difficoltà a Istanbul: nelle ultime dieci trasferte soltanto una è terminata con un successo.
L’Aston Villa occupa invece la sesta posizione con nove punti, ma attraversa una fase decisamente meno brillante. Dopo una serie di otto risultati utili consecutivi, la formazione di Unai Emery è rimasta senza vittorie per cinque partite, raccogliendo tre pareggi e due sconfitte. Il percorso europeo resta comunque positivo, con tre successi nelle prime quattro giornate, compreso il netto 6-0 contro il Fenerbahce. La trasferta turca sarà un test impegnativo per capire se la flessione è soltanto momentanea.
Come vedere Galatasaray-Aston Villa in diretta tv e streaming
Galatasaray-Aston Villa si gioca martedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254) e Sky Sport Calcio. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Galatasaray ha numeri casalinghi importanti e arriva alla sfida in una condizione decisamente migliore rispetto agli avversari. La spinta del pubblico di Istanbul e la serie di sette vittorie consecutive possono fare la differenza, ma il rendimento europeo dell’Aston Villa resta di tutto rispetto. Gli inglesi hanno raccolto nove punti in quattro giornate e possiedono qualità sufficienti per mettere in difficoltà la formazione turca.
La squadra di Emery potrebbe approfittare delle fragilità difensive mostrate finora dai padroni di casa in Champions League, mentre il Galatasaray ha le risorse per rendersi pericoloso davanti al proprio pubblico. Ci aspettiamo quindi una gara equilibrata e con occasioni da entrambe le parti. Riteniamo verosimile, alla luce di ciò, un pareggio, con entrambe le formazioni a segno.
Le probabili formazioni di Galatasaray-Aston Villa
GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Singo, Sanchez, Bardakci, Elmali; Torreira, Lemina; Akgun, Batrakov, Yilmaz; Gul.
ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Bogarde, Harwood-Bellis, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Joao Gomes; McGinn, Buendia, Manzambi; Jackson.
POSSIBILE RISULTATO: 2-2
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