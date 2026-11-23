I pronostici di lunedì 23 novembre, la Fiorentina non riesce a sistemare la fase difensiva e dovrà fare attenzione a un Monza prolifico. Equilibrio nel posticipo tra Brentford ed Everton.
Questa volta nessun doppio posticipo del lunedì: la dodicesima giornata di Serie A si conclude con la sfida tra Monza e Fiorentina, in programma al Brianteo alle 20:45. Entrambe si ritrovano a frequentare le zone paludose della classifica e per la Viola si tratta di una sorpresa (in negativo), considerando l’ingente investimento estivo della società per rilanciare le ambizioni dopo un’annata disastrosa come quella scorsa.
Con Paolo Vanoli, subentrato a Fabio Grosso a settembre, si è visto qualcosa di diverso ma il rendimento della Fiorentina continua ad essere troppo altalenante e, soprattutto, i gigliati subiscono una caterva di gol, con una media preoccupante di due a partita. La porta della Viola, dunque, potrebbe non rimanere inviolata neppure a Monza, contro un avversario che, nonostante venga da 4 KO di fila, ha dimostrato di sapersi giocare le proprie chance nella metà campo avversaria e che può contare su un attaccante in grande spolvero come il portoghese Varela, autore di 9 reti in campionato che gli sono valse pure la convocazione con la selezione lusitana.
In Premier League c’è un posticipo che si preannuncia molto equilibrato, Brentford-Everton. Giocare a Londra Ovest non è mai facile, ma crediamo che i Toffees, reduci da due vittorie (Newcastle e Coventry), riescano quantomeno ad evitare la sconfitta, approfittando pure delle numerose assenze tra le Bees. In Liga, infine, va in scena un interessante scontro salvezza tra Levante ed Elche, due squadre che per essere ai margini della zona retrocessione stanno segnando con una certa frequenza.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X+MULTIGOL 1-4 in Istanbul Basaksehir-Corum, Super Lig, ore 18:00
Vincenti
- HAMMARBY (in Hammarby-Goteborg, Allsvenskan, ore 19:00)
- LECCO (in Lecco-Lumezzane, Serie C, ore 20:30)
- EVERTON O PAREGGIO (in Brentford-Everton, Premier League, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Brøndby-Midtjylland, Superligaen, ore 19:00
- Jong PSV-Jong Utrecht, Eerste Divisie, ore 20:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Jong Ajax-Jong AZ Alkmaar, Eerste Divisie, ore 20:00
- Monza-Fiorentina, Serie A, ore 20:45
- Levante-Elche, Liga, ore 21:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 5.77 GOLDBET; 6.13 SPORTBET; 5.77 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X in St. Louis City-Los Angeles FC, MLS, ore 02:00
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