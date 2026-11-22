I pronostici di domenica 22 novembre, tocca a Juventus, Inter e Milan scendere in campo: match alla portata per le tre big ma le insidie restano dietro l’angolo.
La domenica di Serie A propone un programma abbastanza ricco, con le tre big (Juventus, Milan e Inter) in campo in orari diversi. Nel lunch match saranno protagonisti i bianconeri di Luciano Spalletti, il cui rendimento troppo altalenante è ormai diventato un problema. La Signora, che prima della sosta non era andata al di là di un pareggio a Firenze, è settima in classifica e non può assolutamente permettersi di perdere ulteriore terreno nei confronti delle altre concorrenti per un posto tra le prime quattro. Contro il Venezia allo Stadium non sono ammessi errori, anche perché la Juve è imbattuta da ben 14 confronti contro i veneti e non ha mai perso una gara casalinga contro di loro, con 11 successi e 3 pareggi.
Alle 18 invece tocca al Milan, che a San Siro ospita la grande sorpresa del campionato, il Frosinone. Il Diavolo due settimane fa con il successo di Marassi (1-2) ha dato continuità alla vittoria nel derby con l’Inter e scavalcato il Como al quarto posto ma ora è fondamentale trovare quella continuità che non sempre c’è stata. Non sarà una passeggiata quella contro la banda di Massimiliano Alvini, che staziona clamorosamente in zona Europa e che con il suo calcio aggressivo e sfrontato è riuscita a mettere in difficoltà qualsiasi avversario si sia trovata di fronte. Gli uomini di Ruben Amorim hanno realizzato 12 reti nelle ultime 5 partite, ma ne hanno incassate 8, confermando una vulnerabilità che potrebbe pesare contro avversari particolarmente intraprendenti come i ciociari.
La protagonista del posticipo domenicale, infine, è l’Inter, che fa visita a un’Atalanta che non ha la meglio su di loro dal lontanissimo 2018. La Beneamata prima della sosta aveva schiantato 2-0 il Como reagendo alla grande alla sconfitta nella stracittadina e a Bergamo, con un Lautaro Martinez nuovamente a disposizione, cercherà di sfruttare le incertezze di una squadra, quella di Maurizio Sarri, che non riesce a esprimersi come dovrebbe e non a caso è quattordicesima in classifica.
In Premier League si profila un match spettacolare ad Anfield Road tra Liverpool e Manchester United: sulla panchina dei Red Devils è pronto a debuttare il nuovo allenatore, Mauricio Pochettino.
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2+MULTIGOL 1-4 in Atalanta-Inter, Serie A, ore 20:45
Vincenti
- JUVENTUS (in Juventus-Venezia, Serie A, ore 12:30)
- PARIS FC (in Paris FC-Angers, Ligue 1, ore 15:00)
- ATHLETICO PARANAENSE (in Athletico Paranaense-Remo, Brasileirao, ore 20:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Ajax-ADO Den Haag, Eredivisie, ore 14:30
- Milan-Frosinone, Serie A, ore 18:00
- Marsiglia-Le Mans, Ligue 1, ore 20:45
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Barcellona-Villarreal, Liga, ore 14:00
- Augsburg-Mainz, Bundesliga, ore 15:30
- Liverpool-Manchester United, Premier League, ore 17:30
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.70 GOLDBET; 7.64 SPORTBET; 6.70 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2+OVER 1.5 in Sassuolo-Genoa, Serie A, ore 15:00
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