Avellino-Mantova è una gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla.
Il carattere dell’Avellino si è indubbiamente visto nella partita contro il Benevento prima della sosta. Un pareggio pesantissimo in trasferta in un derby nel quale la truppa di Nesta era andata sotto. Meglio di così, per come si era messo il match, non si poteva.
La truppa campana è dentro la zona playoff – così come lo è il Mantova – e adesso crede nell’aggancio. Soprattutto perché gli ospiti stanno vivendo, o almeno vivevamo prima della sosta, uno dei momenti più complicati dall’inizio dell’anno. Una sola vittoria nelle ultime cinque partite e un gioco che rispetto all’avvio è diventato un poco più macchinoso. L’Avellino insomma, che in casa ha fatto un cammino importante fino ad oggi, sente l’occasione giusta per riuscire a vincere questa partita. Anche perché davanti ha un giocatore assai importante per la categoria, quel Cheddira che sta ingranando e che segna con estrema regolarità.
La gara, e questo ci pare possa essere evidente a tutti, è da GOL, senza dubbio. Ma crediamo che i padroni di casa, che saranno spinti anche da un pubblico sempre più vicino alla squadra, possano riuscire nel colpaccio.
Come vedere Avellino-Mantova in diretta tv e in streaming
Avellino-Mantova in programma domenica alle 15:00 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Avellino è quotata 2.40 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.72 su Goldbet, Lottomatica.
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Il pronostico
Avellino vincente. Anche se il Mantova, come spiegato prima, dovrebbe comunque riuscire a trovare la via della rete.
Le probabili formazioni di Avellino-Mantova
AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Di Maggio, Palumbo, Besaggio, Moruzzi; Cheddira, Russo.
MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Del Lungo, Trimboli, Kouda, Benaissa; Bragantini, Ruocco; Gliozzi.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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