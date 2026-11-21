Marsiglia-Le Mans è una partita dell’undicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

Una risalita clamorosa in classifica quella del Marsiglia, che ha avuto la forza di tenere Genesio nel momento iniziale, quando tutto sembrava complicato, e adesso inizia a raccogliere i frutti di una decisione giusta.

Sono quattro le vittorie di fila, in tutte le manifestazioni, per i padroni di casa, che affrontano un Le Mans che una sola volta, durante l’annata, ha assaporato il gusto dei tre punti. Troppo poco per pensare ad una clamorosa vittoria contro una delle squadre più in forma di tutto il campionato francese. Sì, perché al momento è questo il Marsiglia, una formazione che gioca bene, che riesce a fare cose straordinarie, e che vuole continuare a rimanere in alto. Anzi, che vuole continuare la corsa verso le posizioni di classifica che merita di occupare.

Evidente che questo match ha davvero poco da dire, nel senso: parliamo di una sfida indirizzata, senza possibilità che possa finire davvero in maniera diversa da quella che ci pare possa essere una semplice vittoria dei padroni di casa.

Come vedere Marsiglia-Le Mans in streaming

Marsiglia-Le Mans è in programma domenica alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Il pronostico

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Le probabili formazioni di Marsiglia-Le Mans

MARSIGLIA (4-2-3-1): De Lange; Weah, Egan-Riley, Aguerd, Garcia; Hojbjerg, Nnadi; Harit, Abdelli, Paixao; Gouiri.

LE MANS (4-4-2): Kocik; Bamba, Torrente, Voyer; Vercruysse; Buades, Traore, Bretelle, Calodat; Mafouta, Gueye.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1