Liverpool-Manchester United è una partita dell’undicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il derby d’Inghilterra arriva in un momento in cui la classifica racconta una realtà quasi impensabile: il Manchester United si presenta ad Anfield da diciottesimo, in piena zona retrocessione, con appena otto punti raccolti in dieci giornate. La situazione è diventata talmente complicata da costare la panchina a Michael Carrick. Al suo posto è arrivato Mauricio Pochettino, chiamato a invertire una rotta pericolosissima proprio nella trasferta più delicata della stagione.

Il Liverpool, dal canto suo, occupa il quarto posto con 18 punti, ma è già distante nove lunghezze dalla vetta. L’avventura di Andoni Iraola sulla panchina dei Reds procede tra alti e bassi: dopo la pausa internazionale di settembre-ottobre sono arrivate tre vittorie e due sconfitte. I successi contro Brentford, Brighton e Crystal Palace hanno dato ossigeno alla squadra, ma i passi falsi contro Manchester City e Arsenal hanno evidenziato quanto sia ancora complicato competere per il titolo.

Lo United arriva da nove partite senza vittorie in tutte le competizioni, interrotte soltanto dal successo contro la Roma in Champions League. Il rocambolesco 4-4 contro l’Aston Villa non è bastato a salvare Carrick e ha confermato soprattutto le fragilità difensive. Anche i precedenti recenti invitano alla prudenza: nelle ultime dieci sfide il Liverpool ha vinto tre volte, pareggiato altrettante e perso in quattro occasioni. Il cambio in panchina può dare una scossa agli ospiti, ma il divario attuale resta significativo.

Come vedere Liverpool-Manchester United in diretta tv e streaming

Liverpool-Manchester United, gara valida per l’undicesima giornata di Premier League, si disputa domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Liverpool parte con un vantaggio evidente sul piano della condizione e della solidità complessiva. La squadra di Iraola ha dimostrato di poter produrre gioco e risultati, mentre il Manchester United continua a concedere troppo e deve ancora metabolizzare un cambio di allenatore arrivato in un momento estremamente delicato. Il debutto di Pochettino potrebbe restituire entusiasmo, ma difficilmente basterà per cancellare in pochi giorni tutte le difficoltà emerse.

La vittoria del Liverpool è la scelta che convince maggiormente. Anfield rappresenta un fattore importante e i Reds hanno l’occasione di consolidare la propria posizione tra le prime quattro. Lo United può provare a sfruttare la tensione della rivalità, ma i padroni di casa hanno maggiori garanzie per conquistare i tre punti.

Le probabili formazioni di Liverpool-Manchester United

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Araújo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Martínez, Maguire, Dalot; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1