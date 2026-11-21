Barcellona-Villarreal è una gara della tredicesima giornata della Liga spagnola e si gioca domenica alle 14:00: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Il Villarreal per il Barcellona è una mezza bestia nera. Da quattro anni a questa parte infatti nessuna squadra è riuscita a vincere in trasferta contro i catalani come hanno fatto i gialli: per tre volte in questi anni infatti la truppa ospite si è portata a casa il bottino pieno.

Adesso è differente la questione. Flick vuole mantenere la vetta del massimo campionato spagnolo e vuole continuare a vincere davanti al pubblico amico come quasi gli è sempre riuscito nel corso dell’anno. Solo il Real Madrid di Mou ha espugnato il Camp Nou. Non una cosa di poco conto. Il Barcellona tra le altre cose nel corso dell’annata non ha mai dimostrato di essere in calo. Ovvio che servirà comunque la massima concentrazione e la massima abnegazione per avere la meglio su un Villarreal che viaggia spedito e che come al solito lotterà fino alla fine per un posto nella prossima Champions League. Ma quello che il “sottomarino giallo” ha fatto fino ad oggi su questo campo è una cosa rara. Quasi irripetibile. Ecco perché crediamo che il Barcellona possa serenamente riuscire a tenere il ritmo imposto a questo campionato.

La gara si dovrebbe sbloccare nel primo tempo. Il Villarreal quest’anno non è mai riuscito a segnare dentro i primi 30 minuti di una partita e non crediamo possa superare, in generale, la prima parte senza prendere almeno una rete. Insomma, ci pare comunque chiaro come andrà a finire questa partita.

Come vedere Barcellona-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Villarreal, gara valida per la tredicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.18 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.45 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Dentro un match come al solito da almeno tre reti complessive, il Barcellona vincerà e si prenderà i tre punti. Anche il Villarreal dovrebbe riuscire a trovare la via della rete. Come spiegato la partita si stapperà già nella prima parte.

Le probabili formazioni di Barcellona-Villarreal

BARCELLONA (4-3-3): J Garcia; E Garcia, Christensen, Martin, Cancelo; Fermin, Bernal, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon.

VILLARREAL (4-2-3-1): Gulacsi; Mourino, Costa, Veiga, Romero; Comesana, Gueye; Buchanan, Perez, Oluwaseyi; Mikautadze.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-1