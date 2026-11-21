Barcellona-Villarreal è una gara della tredicesima giornata della Liga spagnola e si gioca domenica alle 14:00: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Il Villarreal per il Barcellona è una mezza bestia nera. Da quattro anni a questa parte infatti nessuna squadra è riuscita a vincere in trasferta contro i catalani come hanno fatto i gialli: per tre volte in questi anni infatti la truppa ospite si è portata a casa il bottino pieno.
Adesso è differente la questione. Flick vuole mantenere la vetta del massimo campionato spagnolo e vuole continuare a vincere davanti al pubblico amico come quasi gli è sempre riuscito nel corso dell’anno. Solo il Real Madrid di Mou ha espugnato il Camp Nou. Non una cosa di poco conto. Il Barcellona tra le altre cose nel corso dell’annata non ha mai dimostrato di essere in calo. Ovvio che servirà comunque la massima concentrazione e la massima abnegazione per avere la meglio su un Villarreal che viaggia spedito e che come al solito lotterà fino alla fine per un posto nella prossima Champions League. Ma quello che il “sottomarino giallo” ha fatto fino ad oggi su questo campo è una cosa rara. Quasi irripetibile. Ecco perché crediamo che il Barcellona possa serenamente riuscire a tenere il ritmo imposto a questo campionato.
La gara si dovrebbe sbloccare nel primo tempo. Il Villarreal quest’anno non è mai riuscito a segnare dentro i primi 30 minuti di una partita e non crediamo possa superare, in generale, la prima parte senza prendere almeno una rete. Insomma, ci pare comunque chiaro come andrà a finire questa partita.
Come vedere Barcellona-Villarreal in diretta tv e streaming
La sfida Barcellona-Villarreal, gara valida per la tredicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Il pronostico
Dentro un match come al solito da almeno tre reti complessive, il Barcellona vincerà e si prenderà i tre punti. Anche il Villarreal dovrebbe riuscire a trovare la via della rete. Come spiegato la partita si stapperà già nella prima parte.
Le probabili formazioni di Barcellona-Villarreal
BARCELLONA (4-3-3): J Garcia; E Garcia, Christensen, Martin, Cancelo; Fermin, Bernal, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon.
VILLARREAL (4-2-3-1): Gulacsi; Mourino, Costa, Veiga, Romero; Comesana, Gueye; Buchanan, Perez, Oluwaseyi; Mikautadze.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-1
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