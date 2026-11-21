Werder Brema-Amburgo è una partita della decima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Werder Brema si è lasciato alle spalle una stagione complicata e oggi guarda con ambizione alla zona europea. Il sesto posto con 15 punti, a sole tre lunghezze dalla quarta posizione, racconta una squadra che ha cambiato passo e che vuole continuare a sorprendere. La sconfitta di misura sul campo dello Stoccarda ha interrotto una striscia di otto risultati utili consecutivi, ma non cancella quanto di buono costruito finora.

L’Amburgo arriva al derby con una situazione meno rassicurante: l’undicesimo posto e i cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione non autorizzano distrazioni, soprattutto considerando i 20 gol incassati nelle prime nove giornate. Dopo due sconfitte consecutive in trasferta, la squadra di Merlin Polzin ha ritrovato il successo contro il Borussia Mönchengladbach, ma lontano da casa continua a faticare: una sola vittoria in cinque partite.

La rivalità cittadina mette sullo stesso piano le motivazioni, ma il rendimento recente e la maggiore solidità del Werder suggeriscono un vantaggio per i padroni di casa. Anche il confronto tra i reparti offensivi e le difficoltà difensive dell’Amburgo spingono in questa direzione.

Come vedere Werder Brema-Amburgo in diretta tv e streaming

Il derby tra Werder Brema e Amburgo, valido per la 10ª giornata di Bundesliga, si gioca domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Werder Brema parte con i favori del pronostico e ha buone possibilità di sfruttare il fattore campo. La squadra di Daniel Thioune ha dimostrato di poter competere con avversarie di livello e, nonostante il passo falso contro lo Stoccarda, conserva un rendimento complessivo decisamente positivo.

L’Amburgo ha appena ritrovato la vittoria, ma i numeri in trasferta e le fragilità difensive restano elementi da non sottovalutare. La scelta è quindi il successo del Werder Brema, che appare più attrezzato per gestire una partita inevitabilmente carica di tensione.

Le probabili formazioni di Werder Brema-Amburgo

WERDER BREMA (4-2-3-1): Hein; Arthur, Pieper, Friedl, Deman; Reis, Regeer; Dinkçi, Chuki, Grüll; Füllkrug.

AMBURGO (3-5-2): Fernandes; Nandja, Bornauw, Omari; Ouahdi, Adeline, Muheim, Grønbæk, Wolfe; Daka, Moffi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1