Augsburg-Mainz è una partita valida per la decima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Augsburg e Mainz hanno un disperato bisogno di punti e di invertire la rotta dopo essere andate alla sosta prendendo una caterva di gol nelle ultime uscite. C’è un dato però che ci aiuta a capire come potrebbe andare questo match. E non aiuta comunque i padroni di casa.
Il Mainz, infatti non ha perso nessuna delle ultime cinque partite di Bundesliga contro l’Augsburg (quattro vittorie e un pareggio) e soprattutto non ha mai perso nel corso delle ultime quattro trasferte: tre vittorie e un pari. Insomma, è un campo amico, e il fatto che il Mainz abbia un punto in più in classifica è un’ulteriore conferma di come vediamo noi questa sfida.
Poi è evidente che sarà una gara – a differenza di quanto successo nel corso degli ultimi scontri diretti – che regalerà almeno un gol per squadra. Ad esempio, i padroni di casa, hanno segnato e subito lo stesso numero di gol: venti. Tantissimi. Una media clamorosa. Anche il Mainz ci va vicino: diciotto volte ha esultato, diciannove si è disperato. Insomma, è una gara da divertimento puro.
Come vedere Augsburg-Mainz in diretta tv e streaming
La sfida Augsburg-Mainz è in programma domenica alle 15:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Gara da gol assicurato per quelli che sono i numeri di queste due squadre. E occhio anche al pareggio perché la statistica del Mainz su questo campo è assai particolare.
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Le probabili formazioni di Augsburg-Mainz
AUGSBURG (4-2-3-1): Dahmen; Bah, Gouweleeuw, Keitel; Wolf, Fellhauer, Rieder, Behrens; Kade, Claude-Maurice; Gregoritsch.
MAINZ (4-2-3-1): Zentner; Posch, Gruber, Potulski; Caci, Nebel, Sano, Amiri, Mwene; Tietz, Becker.
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