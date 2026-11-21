Atalanta-Inter è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Inter ha reagito alla grande dopo la bruciante sconfitta nel derby con il Milan, primo KO dei nerazzurri in campionato. Roboante 0-3 a Rotterdam contro il Feyenoord in Champions League ma soprattutto il 2-0 di San Siro, nettissimo, rifilato al Como nella scorsa giornata di Serie A, che ha consentito alla squadra di Cristian Chivu di rosicchiare punti alla Lazio capolista (la vetta adesso è distante appena una lunghezza) e di arrivare alla pausa con una certa tranquillità.

I campioni d’Italia si confermano oltretutto un vero e proprio tabù per i lariani, che non sono mai riusciti ad avere la meglio sull’Inter da quando sono tornati in massima serie. L’altra lombarda che storicamente fa una fatica tremenda contro la Beneamata è l’Atalanta, curiosamente prossima avversaria di Calhanoglu e compagni nel posticipo domenicale della New Balance Arena di Bergamo.

Anche nel corso della gloriosa era Gasperini l’Inter ha sempre rappresentato un ostacolo quasi insormontabile per la Dea, che non batte i corregionali dal lontano 2018: da allora sono arrivati ben 17 risultati utili consecutivi per l’Inter, tra cui 11 vittorie (nove addirittura di fila).

Il cammino della Dea resta deludente

Un trend che potrebbe tranquillamente continuare, considerando le evidenti difficoltà incontrate dall’Atalanta nei primi mesi della gestione Sarri. I bergamaschi non hanno mai convinto nonostante una rosa costruita per rimanere ai piani alti: dopo 11 giornate occupano il quattordicesimo posto e neppure il ritorno al successo, avvenuto due settimane fa contro il Monza (0-1), è servito per far placare le critiche nei confronti dell’allenatore toscano. A togliere le castagne dal fuoco a Sarri, l’ennesimo gol di Krstovic (settimo gol in campionato per l’attaccante montenegrino), che ha permesso alla Dea di archiviare un primo tempo molto sofferto.

Chivu dovrebbe confermare gran parte dell’11 che ha superato il Como, con Esposito e Thuram in attacco e Lautaro Martinez, ormai recuperato, che si accomoderà in panchina, mentre Bonny e Stankovic restano indisponibili. Sarri deve invece sciogliere alcuni ballottaggi, tra cui quelli tra Elmas e Zalewski, Bellanova e Bernasconi, Kessié e Pasalic.

Come vedere Atalanta-Inter in diretta tv e streaming

La sfida Atalanta-Inter, in programma domenica alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “X2+Under 3.5” è quotata a 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.21 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

L’Inter sta confermando un rendimento di alto livello, con 9 vittorie nelle prime 11 giornate e una superiorità che si evince anche sul piano della produzione offensiva: quella nerazzurra è la squadra che ha tirato di più e quella che ha concesso meno conclusioni in Serie A. Il rendimento della Dea, al contrario, resta altalenante e la tenuta difensiva continua a rappresentare un problema, con 20 reti incassate in undici gare.

Sarri, ad ogni modo, sta provando a cambiare identità, abbandonando gli automatismi del passato per affidarsi a una struttura più equilibrata, con difesa a quattro e minore aggressività negli uno contro uno a tutto campo. Un approccio che potrebbe rivelarsi interessante proprio contro l’Inter, formazione che talvolta soffre avversari capaci di aspettarla e ripartire, piuttosto che affrontarla con un pressing alto e continuo.

La Dea potrebbe quindi impostare una gara più prudente, cercando di sfruttare gli spazi in transizione e limitando il più possibile le concessioni nella propria metà campo. I precedenti, però, sono decisamente sfavorevoli: l’Atalanta non batte l’Inter in Serie A da 15 incontri, mentre i nerazzurri hanno vinto 7 delle ultime 8 sfide, con una striscia di 9 successi consecutivi interrotta soltanto da un pareggio. Tenendo conto del divario di rendimento, dei precedenti e le difficoltà della Dea nel trovare equilibrio, l’Inter parte con un vantaggio evidente, anche se il nuovo assetto deciso da Sarri potrebbe rendere la partita meno scontata e più tattica del previsto.

Le probabili formazioni di Atalanta-Inter

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2