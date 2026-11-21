Hull City-Brighton è una partita valida per l’undicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Brighton si presenta alla trasferta di Hull con un secondo posto che certifica la crescita della squadra di Fabian Hurzeler: sei vittorie nelle ultime sette giornate hanno proiettato i Seagulls alle spalle della capolista, con cinque punti da recuperare e un margine di sei lunghezze sulla quinta posizione. Dopo il passo falso contro il Liverpool, la formazione ospite ha reagito superando il Manchester City in trasferta e il Brentford prima della pausa internazionale.

Il rendimento del Brighton è particolarmente significativo se si considera che la squadra ha raccolto soltanto una sconfitta nelle ultime sette partite. La vittoria sul campo del Manchester City ha confermato le ambizioni di un gruppo che sembra aver trovato equilibrio e continuità, mentre il successo per 2-0 contro il Brentford ha ulteriormente rafforzato la fiducia dell’ambiente.

Situazione decisamente diversa per il neopromosso Hull, che occupa il tredicesimo posto con appena tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Dopo aver vinto le prime due giornate, i Tigers non sono più riusciti a conquistare l’intera posta in palio: cinque pareggi e tre sconfitte nelle successive otto partite. Il recente ko per 1-0 contro l’Arsenal ha confermato le difficoltà di una squadra che fatica a trasformare le prestazioni in risultati. La sfida contro una delle formazioni più in forma del campionato rappresenta un ostacolo particolarmente impegnativo.

Come vedere Hull City-Brighton in diretta tv e streaming

Hull City-Brighton, gara valida per l’undicesima giornata di Premier League, si gioca domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Brighton arriva a questo appuntamento con una condizione nettamente superiore e con numeri che parlano da soli. Sei successi nelle ultime sette giornate, una posizione di vertice e una vittoria esterna contro il Manchester City rappresentano segnali importanti. L’Hull può sfruttare il fattore campo, ma il lungo digiuno di successi e le difficoltà nel trovare continuità rendono complicata la sfida.

La vittoria del Brighton è la soluzione che convince maggiormente. I Seagulls hanno dimostrato di poter competere con le squadre più attrezzate della Premier League e sembrano avere tutte le qualità per imporsi anche contro una neopromossa in difficoltà.

Le probabili formazioni di Hull City-Brighton

HULL CITY (5-3-2): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Egan, Herrington, Giles; Iroegbunam, Gourna-Douath, Slater; Cho, McBurnie.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Costinha, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Andrés, Groß; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2