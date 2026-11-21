Osasuna-Malaga è una gara della tredicesima giornata della Liga spagnola e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostico e dove vederla.

Ultimo in classifica e con la peggior difesa del campionato, il Malaga non ha ancora vinto una partita in questa stagione e non crediamo ci possa riuscire nel match contro l’Osasuna.

Nonostante i padroni di casa siano crollati dopo le prime giornate nelle quali erano rimasti imbattuti, sono ancora fuori dalla zona retrocessione e hanno la possibilità di mettere margine con la zona rossa. Sono queste le partite che hanno un peso specifico diverso. Sono questi i match che una squadra che lotta per la permanenza deve vincere. I punti valgono il doppio se arrivano contro una diretta concorrente.

L’Osasuna deve ancora ribaltare una statistica che evidentemente non gli fa onore. Infatti negli scontri diretti casalinghi contro il Malaga, nel corso della storia, è arrivata una sola vittoria, con sette pareggi e cinque sconfitte. Sì, c’è anche questo dato da tenere in considerazione e da mettersi alle spalle. Tutti gli indizi, in poche parole, portano ad un’affermazione interna. Per il Malaga la salvezza si complica settimana dopo settimana.

Come vedere Osasuna-Malaga in diretta tv e streaming

La sfida Osasuna-Malaga, gara valida per la tredicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Osasuna è quotata 1.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.87 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Occasione assai importante per l’Osasuna che dovrebbe riuscire a prendersi una vittoria scacciacrisi. Anche la statistiche da ribaltare è una spinta ulteriore.

Le probabili formazioni di Osasuna-Malaga

OSASUNA (4-3-3): Fernandez; Rosier, Boyomo, Catena, Bretones; Moncayola, Torro, Gomez; Ruben Garcia, Budimir, Moro.

MALAGA (4-4-2): Herrero; Larrubia, Calero, Pastor, Galilea; Dotor, Enriquez, Rodriguez, Lorenzo; Nino, Chupe.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0