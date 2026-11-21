Getafe-Atletico Madrid è una gara della tredicesima giornata della Liga spagnola e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Andare alla sosta dopo due sconfitte di fila in casa contro Bayern Monaco e Barcellona non è stato il massimo per l’Atletico Madrid. Che si è allontanato dalla vetta della classifica del campionato ma non così tanto per non pensare di non poter rientrare a giocarsi il titolo.
Sì, perché una squadra del genere, che ogni anno spende tantissimi soldi, ha l’obbligo di cercare di rimanere incollata a Barcellona e Real che volano davanti. E contro un Getafe in profonda crisi – tre sconfitte e una vittoria nelle ultime quattro uscite, quella in Coppa del Re non la contiamo – il compito dovrebbe essere più agevole del previsto. I padroni di casa a differenza dell’anno scorso quando sono riusciti anche a prendersi una clamorosa qualificazione europea, sono tornati in quello che è l’habitat naturale. Metà classifica, a lottare sempre per cercare di rimanere fuori dalle sabbie mobili.
In questa stagione, questo tipo di partite, l’Atletico Madrid le ha sempre vinte. Con difficoltà, è vero, in alcuni casi, ma poi quello che realmente conta sono i tre punti che la squadra di Simeone riuscirà a portare a casa. Anche perché l’atteggiamento della squadra di casa sarà il solito: cercare prima di non prenderle. E ma se fai così, contro avversari del genere, è sempre più complicato riuscire a rimanere a galla.
Come vedere Getafe-Atletico Madrid in diretta tv e streaming
La sfida Getafe-Atletico Madrid, gara valida per la tredicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Atletico Madrid vincente dentro una sfida con una sola squadra a segno. Ovvio che parliamo di quella ospite.
Le probabili formazioni di Getafe-Atletico Madrid
GETAFE (4-4-2): Soria; Carvajal, Boselli, Djene, Mojica; Garcia, Terrats, Mangala, Martin; Unal, Satriano.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Simeone, Hjulmand, Barrios, Baena; Lee, Alvarez.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2
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