Getafe-Atletico Madrid è una gara della tredicesima giornata della Liga spagnola e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Andare alla sosta dopo due sconfitte di fila in casa contro Bayern Monaco e Barcellona non è stato il massimo per l’Atletico Madrid. Che si è allontanato dalla vetta della classifica del campionato ma non così tanto per non pensare di non poter rientrare a giocarsi il titolo.

Sì, perché una squadra del genere, che ogni anno spende tantissimi soldi, ha l’obbligo di cercare di rimanere incollata a Barcellona e Real che volano davanti. E contro un Getafe in profonda crisi – tre sconfitte e una vittoria nelle ultime quattro uscite, quella in Coppa del Re non la contiamo – il compito dovrebbe essere più agevole del previsto. I padroni di casa a differenza dell’anno scorso quando sono riusciti anche a prendersi una clamorosa qualificazione europea, sono tornati in quello che è l’habitat naturale. Metà classifica, a lottare sempre per cercare di rimanere fuori dalle sabbie mobili.

In questa stagione, questo tipo di partite, l’Atletico Madrid le ha sempre vinte. Con difficoltà, è vero, in alcuni casi, ma poi quello che realmente conta sono i tre punti che la squadra di Simeone riuscirà a portare a casa. Anche perché l’atteggiamento della squadra di casa sarà il solito: cercare prima di non prenderle. E ma se fai così, contro avversari del genere, è sempre più complicato riuscire a rimanere a galla.

Come vedere Getafe-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Getafe-Atletico Madrid, gara valida per la tredicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.53 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.72 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Atletico Madrid vincente dentro una sfida con una sola squadra a segno. Ovvio che parliamo di quella ospite.

Le probabili formazioni di Getafe-Atletico Madrid

GETAFE (4-4-2): Soria; Carvajal, Boselli, Djene, Mojica; Garcia, Terrats, Mangala, Martin; Unal, Satriano.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Simeone, Hjulmand, Barrios, Baena; Lee, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2