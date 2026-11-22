Arezzo-Padova è una gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla.
L’Arezzo in questa stagione non ha ancora vinto una partita in casa. La squadra di Bucchi, gli undici punti che si ritrova, li ha quasi tutti conquistati in trasferta. Ma è un trend questo che non basta per pensare di raggiungere una salvezza tranquilla. E prima o poi una vittoria interna deve arrivare per forza.
Contro un Padova che viene da quattro risultati utili di fila – gli ultimi due sono stati altrettanti pareggi – i padroni di casa sognano e annusano l’odore del colpo grosso che potrebbe regalare una classifica diversa dopo questa giornata. Contro l’Ascoli, una delle squadre più importanti del campionato (almeno per quanto riguarda i risultati ottenuti), l’Arezzo ha assaporato il dolce gusto dell’affermazione interna. Una questione di tempo. E noi crediamo che il tempo adesso sia maturo per riuscire in una cosa che nel calcio dovrebbe essere normale, vale a dire quella di vincere davanti ai propri tifosi. Anche per una questione di mera statistica, anche per una questione di cabala: prima o poi i tre punti devono essere fatti. Che non sia questa la domenica giusta?
Come vedere Arezzo-Padova in diretta tv e in streaming
Arezzo-Padova in programma domenica alle 17:15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Comparazione quote
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Il pronostico
La sensazione è che sarà comunque una gara assai tattica e quindi bloccata. Non ci aspettiamo chissà quale spettacolo ma ci aspettiamo una vittoria dell’Arezzo, la prima interna della stagione.
Le probabili formazioni di Arezzo-Padova
AREZZO (4-1-4-1): Nunziante; Renzi, Gilli, Coppolaro, Righetti; Iaccarino; Arena, Sala, Ionita, Tavernelli; Cerri.
PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Carissoni, Lovato, Pastina; Capelli, Zuelli, Pompetti, Varas, Cocchi; Artistico, Moro.
POSSIBILE RISULTATO: 1-0
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