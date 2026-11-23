Brentford-Everton è una partita dell’undicesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Brentford ha iniziato la stagione con ambizioni importanti, dopo aver sfiorato la qualificazione europea nello scorso campionato. L’ottavo posto attuale conferma un avvio positivo, ma il rendimento recente ha perso brillantezza: una sola vittoria nelle ultime cinque giornate, con due pareggi e due sconfitte. Il ko per 2-0 sul campo del Brighton, arrivato prima della pausa per le Nazionali, ha confermato un momento non particolarmente brillante.

L’Everton si presenta invece con due punti in più e una posizione di vantaggio in classifica. Dopo aver iniziato il campionato senza sconfitte nelle prime sei giornate, la squadra di David Moyes ha incassato due battute d’arresto contro Chelsea e Arsenal. La reazione, però, è stata convincente: sono arrivate le vittorie contro Newcastle e Coventry, con un Barry particolarmente incisivo sotto porta.

Le due squadre hanno obiettivi simili e motivazioni altrettanto forti, ma il momento degli ospiti sembra leggermente migliore. Il Brentford dovrà inoltre fare a meno di Igor Thiago, mentre l’Everton arriva con maggiore continuità e una ritrovata fiducia. Ci sono quindi le condizioni per una partita equilibrata, nella quale i Toffees possono puntare a uscire indenni dalla trasferta.

Come vedere Brentford-Everton in diretta tv e streaming

Brentford-Everton, incontro valido per la Premier League, si disputa lunedì alle 21. Non è prevista la copertura televisiva dell’evento.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.02 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il Brentford attraversa una fase meno brillante rispetto all’avvio di stagione: una sola vittoria nelle ultime cinque giornate è un dato che invita alla prudenza, soprattutto contro un’avversaria che occupa una posizione migliore in classifica. L’Everton, dopo aver incassato due sconfitte contro Chelsea e Arsenal, ha reagito con due successi consecutivi e sembra aver ritrovato solidità e fiducia.

La squadra di David Moyes ha dimostrato di poter competere anche lontano da casa e arriva a questo appuntamento con un rendimento recente più convincente. Considerando il momento delle due formazioni, la scelta più interessante è la doppia chance esterna: l’Everton può conquistare i tre punti oppure accontentarsi di un pareggio.

Le probabili formazioni di Brentford-Everton

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Ajer, Van den Berg, Lewis-Potter; Sangaré, Janelt; Ouattara, Damsgaard, Anthony; Schade.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Dibling, Dewsbury-Hall, George; Barry.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1