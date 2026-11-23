Brentford-Everton è una partita dell’undicesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Brentford ha iniziato la stagione con ambizioni importanti, dopo aver sfiorato la qualificazione europea nello scorso campionato. L’ottavo posto attuale conferma un avvio positivo, ma il rendimento recente ha perso brillantezza: una sola vittoria nelle ultime cinque giornate, con due pareggi e due sconfitte. Il ko per 2-0 sul campo del Brighton, arrivato prima della pausa per le Nazionali, ha confermato un momento non particolarmente brillante.
L’Everton si presenta invece con due punti in più e una posizione di vantaggio in classifica. Dopo aver iniziato il campionato senza sconfitte nelle prime sei giornate, la squadra di David Moyes ha incassato due battute d’arresto contro Chelsea e Arsenal. La reazione, però, è stata convincente: sono arrivate le vittorie contro Newcastle e Coventry, con un Barry particolarmente incisivo sotto porta.
Le due squadre hanno obiettivi simili e motivazioni altrettanto forti, ma il momento degli ospiti sembra leggermente migliore. Il Brentford dovrà inoltre fare a meno di Igor Thiago, mentre l’Everton arriva con maggiore continuità e una ritrovata fiducia. Ci sono quindi le condizioni per una partita equilibrata, nella quale i Toffees possono puntare a uscire indenni dalla trasferta.
Come vedere Brentford-Everton in diretta tv e streaming
Brentford-Everton, incontro valido per la Premier League, si disputa lunedì alle 21. Non è prevista la copertura televisiva dell’evento.
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Il pronostico
Il Brentford attraversa una fase meno brillante rispetto all’avvio di stagione: una sola vittoria nelle ultime cinque giornate è un dato che invita alla prudenza, soprattutto contro un’avversaria che occupa una posizione migliore in classifica. L’Everton, dopo aver incassato due sconfitte contro Chelsea e Arsenal, ha reagito con due successi consecutivi e sembra aver ritrovato solidità e fiducia.
La squadra di David Moyes ha dimostrato di poter competere anche lontano da casa e arriva a questo appuntamento con un rendimento recente più convincente. Considerando il momento delle due formazioni, la scelta più interessante è la doppia chance esterna: l’Everton può conquistare i tre punti oppure accontentarsi di un pareggio.
Le probabili formazioni di Brentford-Everton
BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Ajer, Van den Berg, Lewis-Potter; Sangaré, Janelt; Ouattara, Damsgaard, Anthony; Schade.
EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Dibling, Dewsbury-Hall, George; Barry.
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