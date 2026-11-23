Arsenal-Borussia Dortmund è una partita della 5ª giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
L’Arsenal arriva a questo appuntamento con una striscia europea di sedici partite senza sconfitte nella fase campionato o nei gironi di Champions League. La squadra di Mikel Arteta è terza in classifica, a due punti dalle capolista Paris Saint-Germain e Real Madrid, e davanti al proprio pubblico ha costruito un rendimento impressionante: tutte e sei le gare disputate all’Emirates in questa stagione sono terminate con una vittoria.
Il Borussia Dortmund, si badi bene, si presenta però con un atteggiamento tutt’altro che arrendevole: dopo la sconfitta contro il Bodo/Glimt, la formazione tedesca ha infilato otto risultati utili consecutivi in tutte le competizioni, vincendone sei. In Champions ha superato Villarreal, Sabah FK e Real Betis, mentre in Bundesliga ha appena conquistato la vetta grazie al successo sul Borussia Mönchengladbach e al contemporaneo pareggio del Bayern Monaco.
I Gunners hanno un punto in più e il vantaggio del fattore campo, ma il momento degli ospiti impone cautela. L’Arsenal ha pareggiato 2-2 a Newcastle nell’ultimo turno di Premier League, interrompendo una serie di tre vittorie consecutive. Resta però un dato significativo: all’Emirates la squadra inglese ha segnato almeno due gol in 21 delle ultime 22 partite europee di questa fase.
Come vedere Arsenal-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming
Arsenal-Borussia Dortmund si gioca martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254) e Sky Sport Calcio. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Borussia Dortmund sta attraversando un periodo positivo e ha dimostrato di poter mettere in difficoltà avversarie di alto livello. Tuttavia, il rendimento casalingo dell’Arsenal in questa stagione è un argomento difficile da ignorare: sei vittorie in altrettante partite disputate all’Emirates, con una continuità che trova conferma anche nei numeri europei.
La formazione di Arteta ha tutte le carte in regola per imporre il proprio gioco e sfruttare le difficoltà difensive mostrate finora dagli ospiti in Champions League. Il Dortmund può rendere la serata complicata, ma il successo interno resta l’esito più convincente. La nostra scelta è la vittoria dell’Arsenal, con un possibile successo senza subire reti.
Le probabili formazioni di Arsenal-Borussia Dortmund
ARSENAL (4-2-3-1): Kepa; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Lewis-Skelly, Rice; Madueke, Odegaard, Eze; Gyökeres.
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Schlotterbeck, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Karetsas, Beier; Silva.
POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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