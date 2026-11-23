Arsenal-Borussia Dortmund è una partita della 5ª giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

L’Arsenal arriva a questo appuntamento con una striscia europea di sedici partite senza sconfitte nella fase campionato o nei gironi di Champions League. La squadra di Mikel Arteta è terza in classifica, a due punti dalle capolista Paris Saint-Germain e Real Madrid, e davanti al proprio pubblico ha costruito un rendimento impressionante: tutte e sei le gare disputate all’Emirates in questa stagione sono terminate con una vittoria.

Il Borussia Dortmund, si badi bene, si presenta però con un atteggiamento tutt’altro che arrendevole: dopo la sconfitta contro il Bodo/Glimt, la formazione tedesca ha infilato otto risultati utili consecutivi in tutte le competizioni, vincendone sei. In Champions ha superato Villarreal, Sabah FK e Real Betis, mentre in Bundesliga ha appena conquistato la vetta grazie al successo sul Borussia Mönchengladbach e al contemporaneo pareggio del Bayern Monaco.

I Gunners hanno un punto in più e il vantaggio del fattore campo, ma il momento degli ospiti impone cautela. L’Arsenal ha pareggiato 2-2 a Newcastle nell’ultimo turno di Premier League, interrompendo una serie di tre vittorie consecutive. Resta però un dato significativo: all’Emirates la squadra inglese ha segnato almeno due gol in 21 delle ultime 22 partite europee di questa fase.

Come vedere Arsenal-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Arsenal-Borussia Dortmund si gioca martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254) e Sky Sport Calcio. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1+No Gol” è quotata a 2.20 su Goldbet e Lottomatica e a 2.27 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il Borussia Dortmund sta attraversando un periodo positivo e ha dimostrato di poter mettere in difficoltà avversarie di alto livello. Tuttavia, il rendimento casalingo dell’Arsenal in questa stagione è un argomento difficile da ignorare: sei vittorie in altrettante partite disputate all’Emirates, con una continuità che trova conferma anche nei numeri europei.

La formazione di Arteta ha tutte le carte in regola per imporre il proprio gioco e sfruttare le difficoltà difensive mostrate finora dagli ospiti in Champions League. Il Dortmund può rendere la serata complicata, ma il successo interno resta l’esito più convincente. La nostra scelta è la vittoria dell’Arsenal, con un possibile successo senza subire reti.

Le probabili formazioni di Arsenal-Borussia Dortmund

ARSENAL (4-2-3-1): Kepa; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Lewis-Skelly, Rice; Madueke, Odegaard, Eze; Gyökeres.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Schlotterbeck, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Karetsas, Beier; Silva.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0