Olympiakos-Milan è una partita della quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Al giro di boa della League Phase di Europa League il Milan c’arriva un po’ con l’acqua alla gola. Il bilancio delle prime quattro gare, infatti, è decisamente negativo: i rossoneri hanno avuto la meglio solo sul Salisburgo (0-4), ma hanno perso tutte le altre partite (Benfica, Bournemouth e Ferencvaros), rimanendo fermi a quota 3 punti nella maxi-classifica. Ad oggi sarebbero addirittura 28esimi, fuori dalle prime 24, traguardo minimo per accedere ai playoff.

Questo significa che la squadra di Ruben Amorim deve puntare a fare bottino pieno nei restanti 4 match, a cominciare da quello con l’Olympiakos, sulla carta uno dei più complicati.

Sia perché nel catino del “Karaiskakis” non è mai facile giocare, sia perché i biancorossi sono una delle squadre più brillanti – finora – di questa Europa League, avendo collezionato tre vittorie e un pareggio, che per adesso valgono il sesto posto. Gli uomini di Imanol Alguacil (ex allenatore della Real Sociedad, arrivato a settembre al posto del connazionale Mendilibar) hanno battuto Jagiellonia, Marsiglia e Sparta Praga e impattato 0-0 con il Rennes. Ciò che colpisce di più è il dato relativo ai gol subiti: a malapena uno in quattro giornate, che ne fa la miglior difesa del torneo insieme a quella del Bayer Leverkusen. In campionato, invece, l’Olympiakos sta pagando qualche passo falso nei primi turni, ma da metà settembre il club del Pireo ne ha vinte sei su sette. Il Panathinaikos primo in classifica ora dista solo 4 punti.

Amorim costretto al turnover

Tornando al Milan, il Diavolo in Serie A sta dimostrando di avere un altro passo rispetto all’Europa. Domenica scorsa ha spazzato via il Frosinone, la grande sorpresa del campionato, travolto 5-1 a San Siro. Si è trattato del terzo successo di fila in patria dopo il 2-1 in trasferta a Marassi contro il Genoa e la vittoria nel derby con l’Inter (3-1). Risultati che hanno permesso ad Amorim di tenere il passo delle altre big ma soprattutto di restare tra le prime 4, a -5 dalla vetta.

L’emergenza in casa rossonera rischia inoltre di condizionare pesantemente le scelte del tecnico portoghese, che avrebbe preferito limitare il turnover ma deve fare i conti con diverse indisponibilità, tra cui quelle di Pavlovic e Modric, mentre Tomori è tornato a disposizione. Davanti a Maignan, nuovamente titolare in Europa, dovrebbe esserci una linea difensiva a quattro con Gila, De Winter, Diawara e uno tra Bartesaghi ed Estupinan. A centrocampo Jashari potrebbe prendere il posto del croato, affiancato da Musah e Rabiot, mentre Gonçalo Ramos sarà il riferimento offensivo con Pulisic e Diego Moreira a supporto, salvo eventuali sorprese legate a Cisse.

Anche Alguacil, come Amorim, deve rinunciare ad elementi importanti, tra cui El-Kaabi, Yazici, Puerta e Hezze, ma la profondità della rosa e il momento di forma restano punti di forza. Bailey, reduce da una prestazione con due gol e un assist, potrebbe affiancare il rampante Gonzalez, mentre Jota Silva (capocannoniere in campionato) è un altro elemento da tenere d’occhio, nonostante la scarsa precisione sotto porta: 17 tentativi e appena due conclusioni nello specchio.

Come vedere Olympiakos-Milan in diretta tv e streaming

Olympiakos-Milan è in programma giovedì alle 18:45 allo stadio “Karaiskakis” del Pireo, in Grecia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

L’Olympiakos arriva a questa sfida con un rendimento europeo decisamente superiore rispetto al Milan, grazie a una difesa che ha concesso appena una rete nelle prime 4 giornate e a una continuità di risultati che si è consolidata anche nelle ultime settimane.

Inutile ribadire che il fattore Karaiskakis, la solidità della squadra greca e le difficoltà continentali dei rossoneri – reduci da tre KO in quattro incontri e da 2 gare consecutive senza segnare – rendono il confronto particolarmente delicato per Amorim. Il Milan, nonostante il brillante momento in Serie A e la qualità di elementi come Pulisic e Rabiot, dovrà fare i conti con diverse assenze e con una struttura offensiva che potrebbe avere difficoltà a trovare spazi contro un avversario abituato a difendersi con ordine e a ripartire rapidamente. Dal punto di vista tattico, l’Olympiakos potrebbe cercare di aggredire la costruzione rossonera e sfruttare le transizioni, mentre il Milan dovrà evitare di concedere campo e situazioni pericolose, soprattutto considerando le fragilità già emerse in Europa.

La combo 1X+Multigol 1-4 è la scelta più convincente: i greci hanno le carte in regola per evitare la sconfitta e la solidità mostrata finora lascia pensare a una gara che potrebbe rimanere relativamente contenuta sul piano del punteggio.

Le probabili formazioni di Olympiakos-Milan

OLYMPIAKOS (4-2-3-1): Ortega; Saliakas, Retsos, Carmo, Onyemaechi; Freuler, Scipioni; Bailey, Jota Silva, Fortounis; Armando González.

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Jashari, Rabiot; Moreira, Gonçalo Ramos, Pulisic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1