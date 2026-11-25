Crystal Palace-Real Sociedad è una partita della quinta giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Crystal Palace si presenta all’appuntamento europeo in un momento complicato. La squadra londinese ha raccolto appena cinque punti nelle prime quattro giornate di Europa League e, soprattutto, attraversa una crisi profonda in Premier League, dove occupa l’ultimo posto con sette punti in undici partite. Le quattro sconfitte consecutive hanno portato all’esonero di Pierre Sage e all’arrivo di Thomas Frank, ma il nuovo allenatore ha iniziato con un altro passo falso, perdendo 3-2 sul campo del Coventry.
La Real Sociedad ha lo stesso bottino europeo, ma occupa il ventesimo posto, due posizioni davanti agli inglesi. Il percorso continentale dei baschi è stato altalenante, con una vittoria larga contro il Lillestrom e due pareggi, ma il rendimento in Liga è decisamente più convincente: quinto posto e segnali di maggiore solidità, nonostante la recente sconfitta contro il Racing Santander.
La differenza, almeno sulla carta, non è enorme, ma il momento delle due squadre suggerisce una lettura interessante. Il Palace deve ancora trovare una nuova identità dopo il cambio in panchina, mentre la Real Sociedad può contare su una condizione complessiva migliore e su un reparto offensivo che ha diverse soluzioni. A Londra gli spagnoli hanno dunque la possibilità di fare risultato e consolidare la propria posizione nella zona playoff.
Come vedere Crystal Palace-Real Sociedad in diretta tv e streaming
La partita tra Crystal Palace e Real Sociedad è in programma giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 255) e Sky Sport Calcio. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Crystal Palace ha il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico, ma il fattore campo rischia di non bastare per cancellare le difficoltà delle ultime settimane. Il cambio di allenatore non ha ancora prodotto effetti concreti e la squadra continua a concedere troppo, come dimostrano i risultati recenti. La Real Sociedad, pur senza attraversare un periodo perfetto, offre maggiori garanzie sul piano del gioco e della continuità.
La scelta è la vittoria della Real Sociedad, una soluzione che rispecchia il momento delle due formazioni e la maggiore qualità tecnica degli ospiti. Il pareggio resta un’alternativa da non sottovalutare, considerando che entrambe hanno bisogno di punti per restare tra le prime 24. Ma se i baschi riusciranno a imporre il proprio ritmo, possono tornare da Londra con un risultato pieno.
Le probabili formazioni di Crystal Palace-Real Sociedad
CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Henderson; Khalaili, Disasi, Richards, Mitchell; Timber, Wharton; McNeil, Kamada, Pino; Strand Larsen.
REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Fort, Zubeldia, Sarr, Gomez; Guedes, Gorrotxategi, Sucic, Soler; Oyarzabal, Oskarsson.
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