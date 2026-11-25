Atletico Madrid-Viking è una partita della quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

In casa l’Atletico Madrid ha perso l’ultima partita di Champions contro il Bayern Monaco. E diciamo che questa squadra non è solita a perderne due di fila. La conosciamo tutti la forza di questa formazione e anche in campionato ha ripreso la corsa.

L’Atletico punta a prendersi la vittoria e non è che possa avere chissà quali problemi contro il Viking. Gli ospiti stanno dimostrando di avere grande personalità e grandissima voglia di farsi conoscere, sono alla loro prima esperienza e vorrebbero anche tornarci nei prossimi anni. E queste partite di questo livello aiutano non solo a capire la propria forza ma soprattutto a cercare di alzare l’autostima.

Ora, pensare comunque che si possa uscire dal Wanda Metropolitano con un’affermazione ci pare più un sogno che una cosa possibile. Una cosa utopistica, che quasi non possa venire fuori. E noi siamo sulla stessa linea, comunque. Crediamo che gli spagnoli i tre punti se li prenderanno con l’enorme voglia e cattiveria che hanno sempre dimostrato nel corso del lungo percorso di Simeone su questa panchina.

Come vedere Atletico Madrid-Viking in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Viking è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport (canale 251) attraverso il canale tematico Diretta Gol Europa. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.10 su Goldbet e Lottomatica e a 1.10 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.78 su Sportbet.

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Il pronostico

Atletico vincente, senza dubbi e senza problemi. Una gara che l’Atletico dovrebbe vincere, tra le altre cose, anche senza subire nessuna rete.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Viking

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Cardoso, Baena; Kang-in, Alvarez.

VIKING (4-3-3): Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Auklend; Bjordal, Bell, Askildsen; Christiansen, Botheim, Tripic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0