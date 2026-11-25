Slavia Praga-Villarreal è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Ha molte più possibilità di vittoria il Villarreal in questo match. Non solo per il fatto di essere una squadra decisamente più forte dello Slavia Praga e anche i punti in classifica lo confermano, ma anche per via dei molti problemi che i padroni di casa hanno in merito agli infortunati.
Nella truppa della Repubblica Ceca mancheranno per varie patologia Chaloupek, Moses, Ouanda, Piták, Provod e Šturm. Non tutti titolari ma quasi. Insomma, lo Slavia si presenta abbastanza incerottato e senza quasi possibilità di poter pensare a qualcosa di diverso. Vero è che nell’ultimo turno hanno messo in difficoltà l’Arsenal, ma è altrettanto vero che i Gunners, dopo aver dominato in lungo e in largo nel primo tempo, si sono chiusi nella propria metà campo nella ripresa proprio a non fare nulla.
Il Villarreal – che ha tre punti e che ha ancora speranze di poter riuscire a prendersi la qualificazione almeno ai playoff, si potrebbe decisamente rilanciare qualora riuscisse a centrare una vittoria che ci pare possa essere alla portata della squadra spagnola. Una sfida che tra le altre cose dovrebbe regalare anche un bel po’ di emozioni. Andiamo quindi a vedere sotto come potrebbe finire questo match.
Come vedere Slavia Praga-Villarreal in diretta tv e in streaming
La sfida Slavia Praga-Villarreal è in programma mercoledì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria del Villarreal è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Sportbet.
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Il pronostico
Sia la quota della vittoria esterna, sia la quota del GOL, in questo momento sono in calo. Quindi secondo noi da prendere entrambe.
Le probabili formazioni di Slavia Praga-Villarreal
SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Markovič; Holeš, Zima, N’Guessan; Vlček, Sadílek, Nowak, Jurásek; Ayaosi, Suleiman; Chytil.
VILLARREAL (4-2-3-1): Gulácsi; Mouriño, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero; Comesaña, Gueye; Buchanan, Alberto Moleiro, Oluwaseyi; Mikautadze.
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