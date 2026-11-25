I pronostici di mercoledì 25 novembre, le due italiane impegnate oggi sono Inter e Roma: i giallorossi fanno visita al PSG dell’ex Luis Enrique. Si gioca anche in cadetteria.

Va in archivio anche la quinta giornata della League Phase di Champions League, con due italiane in campo, Inter e Roma, a caccia di punti per riprendere quota in una classifica non bellissima.

I giallorossi, loro malgrado, nei primi quattro turni sono stati degli specialisti delle rimonte subite: clamorose quelle con Real Madrid e, soprattutto, Manchester United, due partite che con un po’ di accortezza in più la squadra di Gian Piero Gasperini avrebbe potuto portare a casa tranquillamente e che invece ha finito per perdere.

Reduce da quattro successi di fila in campionato, che per ora valgono il secondo posto dietro alla Lazio, la Roma è attesa da una gara sulla carta proibitiva con il bi-campioni d’Europa del PSG, a punteggio pieno nella League Phase ma senza due pedine importanti come Doué e Kvaratskhelia, entrambi infortunati. Dal punto di vista tattico, ci aspettiamo una partita in cui gli uomini di Luis Enrique proveranno a dominare il possesso, ad alzare costantemente il baricentro e a costringere la Roma a difendersi in spazi ridotti, mentre i capitolini potrebbero cercare di sfruttare le transizioni, la verticalità e la capacità di Malen (capocannoniere della Serie A) di attaccare la profondità. L’enorme potenziale offensivo di entrambe, insomma, rende particolarmente interessante una gara orientata verso il segno Gol.

Non dovrebbero mancare le emozioni neppure in Inter-Stoccarda. I nerazzurri si sono risollevati dopo aver perso le due gare iniziali e con le vittorie ai danni di Shakhtar Donetsk e Feyenoord hanno ripreso quota in classifica. Contro lo Stoccarda i campioni d’Italia non possono sbagliare, soprattutto dopo il deludente pareggio di Bergamo (4-4) in cui hanno dilapidato un doppio vantaggio nei minuti finali.

In Serie B, infine, si conclude il turno infrasettimanale: una delle sfide potenzialmente più movimentate tra le quattro in programma è quella tra Mantova e Arezzo, come confermano pure le quote in calo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+MULTIGOL 2-4 in Lille-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00

Vincenti

SLAVIA PRAGA O PAREGGIO (in Slavia Praga-Villarreal, Champions League, ore 18:45)

(in Slavia Praga-Villarreal, Champions League, ore 18:45) INTER (in Inter-Stoccarda, Champions League, ore 21:00)

(in Inter-Stoccarda, Champions League, ore 21:00) SPORTING CP O PAREGGIO (in Sporting CP-Manchester United, Champions League, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Mantova-Arezzo , Serie B, ore 20:00

, Serie B, ore 20:00 Atletico Madrid-Viking, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Sabah-Barcellona , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Club Brugge-Liverpool , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 PSG-Roma, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.79 GOLDBET; 7.10 SPORTBET; 6.79 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe, Champions League, ore 21:00