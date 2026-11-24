Serie B, la tredicesima giornata si conclude con quattro partite: la Sampdoria cercherà di confermare i progressi a Padova, ma il big match è a Pisa.

Spalmato su 48 ore, il turno infrasettimanale della Serie B – valido per il tredicesimo turno – nella giornata di mercoledì 25 novembre propone quattro incontri interessanti per gli equilibri della classifica del campionato cadetto. Squadre che vanno a caccia di punti preziosi per consolidare le ambizioni playoff (o di promozione diretta) ed altre che provano ad allontanarsi dalle zone più rischiose.

La Cremonese, finora una delle più grandi delusioni, riparte dalla necessità di ritrovare continuità dopo lo stop di Bolzano, mentre l’Avellino arriva al confronto in una fase decisamente più brillante, con una serie positiva che lo ha riportato stabilmente nelle zone alte.

I grigiorossi nello scorso weekend hanno perso 1-0 contro il Sudtirol, interrompendo tre vittorie consecutive e restando a quota 15 punti, ancora a distanza relativamente contenuta dalla zona playoff ma con il margine sulle zone pericolose da gestire. Il rendimento allo “Zini” non è stato finora particolarmente incisivo e la situazione delle indisponibilità complica ulteriormente i piani di Fabio Pecchia. Bonazzoli, autore di sei gol in dieci presenze, sarà assente per squalifica, insieme ad altri elementi indisponibili, con Nasti chiamato a occupare il riferimento offensivo nel 4-2-3-1.

Dall’altro lato, l’Avellino di Alessandro Nesta arriva da quattro risultati utili consecutivi, due vittorie e due pareggi, e soprattutto dal convincente 4-1 rifilato al Mantova.

La formazione irpina ha dimostrato di saper trovare continuità e occupa il quarto posto a quota 19, anche se il rendimento esterno racconta di una vittoria iniziale seguita da un KO e tre pareggi consecutivi, mentre il successo lontano dal Partenio che manca ormai da diverse settimane. Il confronto storico sorride agli avellinesi, ma la Cremonese ha comunque evitato la sconfitta negli ultimi tre incroci. La combo Multigol 1-2 Casa+Multigol 0-2 Ospite prevede la possibilità che i lombardi riescano a trovare almeno una rete, mentre l’Avellino, squadra in fiducia ma non particolarmente brillante nelle ultime trasferte sotto il profilo dei risultati, potrebbe contenere il proprio bottino entro due gol.

A Mantova, invece, la formazione di casa cercherà di archiviare un periodo poco convincente. La batosta di Avellino, maturata dopo il momentaneo vantaggio firmato Ilie, ha evidenziato una fase di flessione, con 4 gare consecutive senza vittorie e 2 sconfitte nelle ultime quattro.

C’è da dire però che anche l’Arezzo non vive un momento semplice. L’1-1 contro il Padova ha lasciato ancora una volta rimpianti, ma il quadro resta quello di una squadra che ha raccolto una sola vittoria nelle ultime nove partite. Il dato delle trasferte, però, è decisamente più incoraggiante: 9 punti in sei gare lontano da casa, un rendimento che rende gli amaranto avversari insidiosi anche al “Martelli”. Le assenze da entrambe le parti, le difficoltà recenti del Mantova e la discreta solidità esterna dell’Arezzo, spingono verso una soluzione prudente come l’1X+Multigol 2-4.

Le previsioni sulle altre partite

Padova-Sampdoria mette di fronte due squadre separate da appena due punti in classifica, ma protagoniste di percorsi recenti differenti. I veneti non perdono da 5 giornate e hanno dimostrato di essere un avversario piuttosto solido, mentre la Samp sembra finalmente aver trovato un po’ di continuità dopo un avvio di stagione complicato.

I blucerchiati sono reduci da tre vittorie consecutive contro Virtus Entella, Carrarese e Benevento, quest’ultima battuta 3-1 a Marassi, e il cambio in panchina sembra aver prodotto qualche beneficio, con D’Angelo che può ora contare anche su una rosa più ampia grazie al recupero di diversi giocatori.

La rincorsa alla zona playoff è ancora aperta e la trasferta di Padova rappresenta un banco di prova importante per capire se il momento positivo possa proseguire. I biancoscudati, però, non hanno intenzione di concedere terreno e il loro rendimento recente suggerisce una partita potenzialmente equilibrata, nella quale la Sampdoria potrebbe trovare spazio senza necessariamente imporsi. Per questo motivo, la combo X2+Under 3.5 è una scelta interessante.

Chiude il programma Pisa-Modena, sfida importante per la parte alta della classifica. I nerazzurri hanno ritrovato entusiasmo grazie alla vittoria nel derby regionale con l’Empoli, risultato che ha permesso loro di salire a quota 19 punti e al quinto posto, ma resta evidente il problema legato al rendimento casalingo. All’Arena Garibaldi sono arrivati appena 8 punti in 6 partite, mentre lontano da casa il Pisa ha raccolto 11 punti. L’ultimo successo interno risale a metà ottobre e la squadra di Bianco è chiamata a invertire questa tendenza proprio contro il Modena, seconda forza del campionato con 26 punti.

Un eventuale passo falso amplierebbe ulteriormente il distacco dalla zona che garantisce la promozione diretta, rendendo la gara delicata. Il Modena, però, arriva a Pisa con un vantaggio significativo in classifica e una posizione da difendere, motivo per cui il confronto potrebbe svilupparsi con ritmi elevati e occasioni da entrambe le parti. Il segno Gol è coerente con le caratteristiche di questo big match: il Pisa ha bisogno di ritrovare incisività davanti al proprio pubblico, mentre il Modena dispone di qualità e motivazioni per mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra.

La nostra multipla

CREMONESE-AVELLINO Multigol 1-2 Casa+Multigol 0-2 Ospite

MANTOVA-AREZZO 1X+Multigol 2-4

PADOVA-SAMPDORIA X2+Under 3.5

PISA-MODENA Gol

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Pisa-Modena è quotato a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.61 su Sportbet. La combo “X2+Under 3.5” in Padova-Sampdoria è quotata invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.72 su Sportbet.

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