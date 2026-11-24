PSG-Roma è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Champions League, riconquistata dopo sette lunghi anni, per adesso ha riservato quasi solo delusioni alla Roma e l’imperativo, nelle prossime quattro gare della League Phase, è provare ad invertire la rotta per non rischiare di mancare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Tolto il 4-0 facile contro lo Slovan Bratislava, gli uomini di Gian Piero Gasperini nella coppa dalle grandi orecchie si sono specializzati nelle rimonte subite. In Turchia, all’esordio, la Lupa si è fatta riacciuffare dal Fenerbahçe (1-1), ma ben più clamorose sono state le sconfitte con Real Madrid e Manchester United. Due partite che, con un po’ di accortezza in più, i capitolini avrebbero potuto tranquillamente portare a casa.

Contro i Blancos, a inizio ottobre, la Roma ha perso addirittura 4-3 dopo essere stata in vantaggio di 3-1 a 7 minuti dalla fine, mentre in quel di Old Trafford, contro uno dei United più in difficoltà degli ultimi decenni, Cristante e compagni sono usciti dal campo a mani vuote nonostante avessero segnato due gol nei primi 17.

Un ruolino che stride se confrontato a quello che i giallorossi stanno portando avanti in campionato, dove invece sono in piena lotta per lo scudetto, secondi da soli dietro agli irrefrenabili cugini della Lazio.

In Serie A la Roma continua a fare paura – unica imbattuta insieme ai biancocelesti – e nelle ultime settimane ha pure approfittato di un calendario agevole vincendone 4 di fila. L’attacco si conferma letale: nessuno ha segnato quanto la squadra di Gasperini, che sabato scorso ha annichilito 5-1 a domicilio il Parma (tripletta di Malen, sempre più capocannoniere) giungendo a quota 36 reti in 12 partite.

Due assenze pesanti per Luis Enrique

Adesso, però, è arrivato il momento di brillare anche in campo continentale. Gli stimoli non mancheranno di sicuro nella sfida con il PSG dell’ex Luis Enrique, bi-campione d’Europa in carica e primo nell’attuale maxi-classifica, a punteggio pieno insieme al Real Madrid con 4 vittorie su 4.

Stavolta i parigini stanno dando il meglio sin dalla League Phase, vantando il miglior attacco (20 gol in 4 gare) con una media da urlo di 5 gol a partita. Il PSG ha rifilato sei reti sia allo Slovan Bratislava che al Villarreal, ma si è anche aggiudicato due scontri diretti niente male con Manchester City e Barcellona, entrambe battute 4-2. Da poche settimane gli uomini di Luis Enrique si sono ripresi anche la vetta della Ligue 1: sabato scorso hanno inanellato un’altra vittoria, l’ottava consecutiva (2-3 in casa del Nizza), volando a +3 sui cugini del Paris FC.

In Costa Azzurra, tuttavia, il tecnico asturiano è stato costretto a fare i conti con un altro infortunio di quelli gravi. Si è fatto male pure Doué che, come Kvaratskhelia, ne avrà per parecchio tempo.

Due assenze pesanti, ma – fortunatamente per il condottiero del PSG – la rosa è lunga e ci sono anche dei rientri. Contro la Roma si rivedranno probabilmente Dembélé, Marquinhos e Nuno Mendes. Situazione simile per Gasperini, che da poco ha ritrovato tre titolarissimi come Svilar, Mancini e Dybala. Sulla trequarti la Joya insidia il connazionale Soulé, che dovrebbe far coppia con Mora.

Come vedere PSG-Roma in diretta streaming

La sfida tra PSG e Roma è in programma mercoledì alle 21:00 al Parco dei Principi di Parigi, in Francia. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

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Il pronostico

Il dato degli otto punti persi da situazione di vantaggio, il più alto tra tutte le partecipanti dopo quattro giornate, certifica la difficoltà della Roma nella gestione delle partite, che rischia di pesare anche contro un avversario di altissimo livello come il PSG.

Al tempo stesso, in Champions, i giallorossi hanno dimostrato di essere estremamente cinici: 8 reti realizzate su 11 grandi occasioni, una percentuale di conversione del 72,7%, la più alta del torneo. I numeri dei parigini, tuttavia, sono davvero impressionanti. Almeno 4 reti in ogni incontro e un volume di conclusioni nello specchio che li ha portati a superare quota 10 tiri in porta in tutte le gare disputate. La squadra di Luis Enrique non si limita a segnare: costruisce pressione costante, aggredisce gli avversari nella metà campo offensiva e cerca di rompere le linee attraverso combinazioni rapide e un’intensità elevata.

Dal punto di vista tattico, ci si attende una partita in cui il PSG proverà a dominare il possesso, ad alzare il baricentro e a costringere la Roma a difendersi in spazi ridotti, mentre i capitolini potrebbero cercare di sfruttare le transizioni, la verticalità e la capacità di Malen di attaccare la profondità. L’enorme potenziale offensivo di entrambe, insomma, rende particolarmente interessante una gara orientata verso il segno Gol, da abbinare magari in una ghiotta combo con l’Over 2.5.

Le probabili formazioni di PSG-Roma

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Akliouche, Dembélé, Mayulu.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Mora, Soulé; Malen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1