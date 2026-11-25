Lione-Lillestrom è una partita della quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Sette punti dopo quattro partite sono sono tanti per il Lione. Che adesso contro il Lillestrom, una squadra che ha collezionato solamente un punto ma che soprattutto ha preso dieci gol già in questa manifestazione, sogna la seconda vittoria di fila in tutte le competizioni e sogna, soprattutto, il fatto di poter entrare tra le prime otto alla fine di questa League Phase.
Evidente che le possibilità la squadra francese, che come sappiamo ha salutato Fonseca, ce le abbia, eccome, per riuscire a stare al passo delle grandi. E l’occasione nel primo incrocio storico contro questa squadra è davvero importante.
La truppa ospite, abituata a giocare in un campionato molto meno allenante di quasi tutti gli altri, concede poco in fase di non possesso palla. E infatti i gol subiti come detto sono tanto. Se a questo numero ci aggiungiamo, pure, quello delle solamente due reti segnate, il quadro è completo. Il Lione non potrà mai avere delle difficoltà contro il Lillestrom. Non ne può avere per qualità della rosa, per esperienza, per forza fisica e mentale. Ci pare, quindi, una partita abbastanza indirizzata verso una vittoria.
Come vedere Lione-Lillestrom in diretta tv e streaming
La sfida Lione-Lillestrom è in programma giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport (canale 251) attraverso il canale tematico Diretta Gol Europa. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Ci pare abbastanza scontata la vittoria del Lione in questa partita che darà la possibilità alla truppa francese di pensare anche alle prime otto posizioni di questa Europa League. Un match, tra le altre cose, che dovrebbe vedere solamente i padroni di casa riuscire ad andare in rete. Il Lillestrom di grossi problemi non ne creerà.
Le probabili formazioni di Lione-Lillestrom
LIONE (4-3-3): Greif; Atekhame, Bacher, Niakhate, Abner; Bidstrup, Tessmann, Tolisso; Nuamah, Merah, Nakamura.
LILLESTROM (4-1-4-1): Dahlberg; Ottesen, Foss, Kristiansen, Paintstil; Ottosson; Jebara, Ibrahimaj, Nyheim, Nordh; Felix Va.
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