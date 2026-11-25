Lione-Lillestrom è una partita della quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sette punti dopo quattro partite sono sono tanti per il Lione. Che adesso contro il Lillestrom, una squadra che ha collezionato solamente un punto ma che soprattutto ha preso dieci gol già in questa manifestazione, sogna la seconda vittoria di fila in tutte le competizioni e sogna, soprattutto, il fatto di poter entrare tra le prime otto alla fine di questa League Phase.

Evidente che le possibilità la squadra francese, che come sappiamo ha salutato Fonseca, ce le abbia, eccome, per riuscire a stare al passo delle grandi. E l’occasione nel primo incrocio storico contro questa squadra è davvero importante.

La truppa ospite, abituata a giocare in un campionato molto meno allenante di quasi tutti gli altri, concede poco in fase di non possesso palla. E infatti i gol subiti come detto sono tanto. Se a questo numero ci aggiungiamo, pure, quello delle solamente due reti segnate, il quadro è completo. Il Lione non potrà mai avere delle difficoltà contro il Lillestrom. Non ne può avere per qualità della rosa, per esperienza, per forza fisica e mentale. Ci pare, quindi, una partita abbastanza indirizzata verso una vittoria.

Come vedere Lione-Lillestrom in diretta tv e streaming

La sfida Lione-Lillestrom è in programma giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport (canale 251) attraverso il canale tematico Diretta Gol Europa. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lione è quotata 1.16 su Goldbet e Lottomatica e a 1.16 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Ci pare abbastanza scontata la vittoria del Lione in questa partita che darà la possibilità alla truppa francese di pensare anche alle prime otto posizioni di questa Europa League. Un match, tra le altre cose, che dovrebbe vedere solamente i padroni di casa riuscire ad andare in rete. Il Lillestrom di grossi problemi non ne creerà.

Le probabili formazioni di Lione-Lillestrom

LIONE (4-3-3): Greif; Atekhame, Bacher, Niakhate, Abner; Bidstrup, Tessmann, Tolisso; Nuamah, Merah, Nakamura.

LILLESTROM (4-1-4-1): Dahlberg; Ottesen, Foss, Kristiansen, Paintstil; Ottosson; Jebara, Ibrahimaj, Nyheim, Nordh; Felix Va.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1