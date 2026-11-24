Lille-Bayern Monaco è una partita della quinta giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Bayern Monaco arriva allo Stade Pierre-Mauroy con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nella fase campionato di Champions League. I tedeschi sono imbattuti dopo quattro giornate, con due vittorie e due pareggi, ma gli otto punti raccolti valgono soltanto il tredicesimo posto. I recenti pareggi contro Viking e Arsenal hanno rallentato la corsa della squadra di Vincent Kompany, che non può permettersi ulteriori distrazioni se vuole avvicinarsi alle prime otto.
Situazione decisamente più complicata per il Lille: la formazione francese ha conquistato un solo punto nelle prime quattro partite europee, frutto del pareggio contro il Bodø/Glimt, e occupa il trentacinquesimo posto. Le sconfitte contro Real Betis, Arsenal e Galatasaray hanno evidenziato soprattutto le difficoltà difensive, con dieci reti incassate. Anche in campionato il momento non è particolarmente brillante: nell’ultima giornata è arrivato il ko casalingo per 1-0 contro il Lione.
Il confronto mette quindi di fronte due squadre con obiettivi e prospettive differenti. Il Bayern ha una produzione offensiva nettamente superiore, con dodici gol segnati in quattro turni europei, mentre il Lille deve ancora trovare equilibrio e continuità. I padroni di casa possono comunque aggrapparsi al rendimento interno, ma servirà una prestazione di grande attenzione per arginare la qualità degli avversari.
Come vedere Lille-Bayern Monaco in diretta tv e streaming
La partita tra Lille e Bayern si gioca mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv in chiaro su TV8, ma anche su Sky Sport (canale 253) e Sky Sport Calcio. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Bayern Monaco, meglio dirlo subito, parte nettamente favorito. La differenza di qualità tra le due rose è evidente e il percorso europeo dei bavaresi, ancora senza sconfitte, offre indicazioni decisamente più rassicuranti rispetto a quello dei francesi. Anche lontano da casa la squadra di Kompany ha dimostrato di saper gestire le partite di alto livello, come conferma il successo per 2-0 sul campo dell’Atletico Madrid.
La scelta è la vittoria del Bayern Monaco. L’assenza di un riferimento offensivo importante modifica inevitabilmente le soluzioni a disposizione di Kompany, ma la squadra tedesca conserva qualità e alternative sufficienti per puntare ai tre punti. Il Lille può provare a sfruttare il fattore campo, ma le difficoltà mostrate nella fase campionato rendono complicata l’ipotesi di una sorpresa.
Le probabili formazioni di Lille-Bayern Monaco
LILLE (4-3-3): Ozer; Ngoy, Nianzou, Alexsandro, Perraud; Bentaleb, André, Mukau; Mbappé, Giroud, Diaoune.
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Boey, Musiala, Brown; Karl.
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