Lille-Bayern Monaco è una partita della quinta giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Bayern Monaco arriva allo Stade Pierre-Mauroy con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nella fase campionato di Champions League. I tedeschi sono imbattuti dopo quattro giornate, con due vittorie e due pareggi, ma gli otto punti raccolti valgono soltanto il tredicesimo posto. I recenti pareggi contro Viking e Arsenal hanno rallentato la corsa della squadra di Vincent Kompany, che non può permettersi ulteriori distrazioni se vuole avvicinarsi alle prime otto.

Situazione decisamente più complicata per il Lille: la formazione francese ha conquistato un solo punto nelle prime quattro partite europee, frutto del pareggio contro il Bodø/Glimt, e occupa il trentacinquesimo posto. Le sconfitte contro Real Betis, Arsenal e Galatasaray hanno evidenziato soprattutto le difficoltà difensive, con dieci reti incassate. Anche in campionato il momento non è particolarmente brillante: nell’ultima giornata è arrivato il ko casalingo per 1-0 contro il Lione.

Il confronto mette quindi di fronte due squadre con obiettivi e prospettive differenti. Il Bayern ha una produzione offensiva nettamente superiore, con dodici gol segnati in quattro turni europei, mentre il Lille deve ancora trovare equilibrio e continuità. I padroni di casa possono comunque aggrapparsi al rendimento interno, ma servirà una prestazione di grande attenzione per arginare la qualità degli avversari.

Come vedere Lille-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

La partita tra Lille e Bayern si gioca mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv in chiaro su TV8, ma anche su Sky Sport (canale 253) e Sky Sport Calcio. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “aaa” è quotata a aaa su Goldbet e Lottomatica e a aaa su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il Bayern Monaco, meglio dirlo subito, parte nettamente favorito. La differenza di qualità tra le due rose è evidente e il percorso europeo dei bavaresi, ancora senza sconfitte, offre indicazioni decisamente più rassicuranti rispetto a quello dei francesi. Anche lontano da casa la squadra di Kompany ha dimostrato di saper gestire le partite di alto livello, come conferma il successo per 2-0 sul campo dell’Atletico Madrid.

La scelta è la vittoria del Bayern Monaco. L’assenza di un riferimento offensivo importante modifica inevitabilmente le soluzioni a disposizione di Kompany, ma la squadra tedesca conserva qualità e alternative sufficienti per puntare ai tre punti. Il Lille può provare a sfruttare il fattore campo, ma le difficoltà mostrate nella fase campionato rendono complicata l’ipotesi di una sorpresa.

Le probabili formazioni di Lille-Bayern Monaco

LILLE (4-3-3): Ozer; Ngoy, Nianzou, Alexsandro, Perraud; Bentaleb, André, Mukau; Mbappé, Giroud, Diaoune.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Boey, Musiala, Brown; Karl.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2