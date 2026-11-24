Sporting CP-Manchester United è una partita della quinta giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Lo Sporting arriva alla quinta giornata di Champions League con nove punti e la possibilità concreta di avvicinarsi alle prime otto posizioni. Il percorso europeo dei portoghesi è stato finora positivo, con tre vittorie in quattro partite: dopo i successi contro Galatasaray e Lens è arrivata la battuta d’arresto interna contro il LASK, seguita però dal prezioso successo sul campo dello Shakhtar Donetsk. Anche in campionato la squadra occupa il terzo posto, sebbene il distacco dalla vetta sia già di nove lunghezze.
La formazione di Lisbona ha inoltre iniziato una nuova fase tecnica con l’arrivo di Paulo Fonseca, che ha debuttato in campionato con una vittoria di misura contro il Moreirense. Il successivo 4-0 in Coppa del Portogallo ha confermato la capacità della squadra di ritrovare immediatamente risultati e fiducia. L’obiettivo europeo resta ambizioso, ma il rendimento complessivo lascia spazio all’ottimismo.
Situazione decisamente più complicata per il Manchester United, diciassettesimo in Champions League con sei punti e diciannovesimo in Premier League, dove ha raccolto appena una vittoria in undici giornate. Il cambio in panchina non ha prodotto la scossa sperata: il debutto di Mauricio Pochettino si è trasformato in una pesante sconfitta per 4-0 ad Anfield contro il Liverpool. Gli inglesi hanno comunque ancora margine per raggiungere la zona playoff europea, ma a Lisbona servirà una prestazione molto diversa.
Come vedere Sporting CP-Manchester United in diretta tv e streaming
Sporting CP-Manchester United si gioca mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Lo Sporting parte con un vantaggio importante legato al rendimento recente e alla possibilità di giocare davanti al proprio pubblico. La squadra portoghese ha raccolto nove punti nelle prime quattro giornate europee e sembra avere ritrovato una buona continuità dopo il cambio in panchina. Il Manchester United, invece, attraversa una crisi profonda e il pesante ko contro il Liverpool ha evidenziato ancora una volta le difficoltà della formazione inglese.
La qualità individuale degli ospiti non va sottovalutata, ma il momento complessivo suggerisce di puntare sui padroni di casa, in quanto Sporting ha le caratteristiche per controllare la partita e sfruttare le incertezze avversarie.
Le probabili formazioni di Sporting CP-Manchester United
SPORTING CP (4-3-3): Pereira; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo; Doumbia, Andersen, Altimira; Catamo, Ioannidis, Suarez.
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Mainoo, Baleba; Mbeumo, Fernandes, Diallo; Zirkzee.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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