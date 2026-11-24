Club Brugge-Liverpool è una partita della 5ª giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21 notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Club Brugge si presenta alla quinta giornata della fase campionato di Champions League con nove punti e la concreta possibilità di entrare tra le prime otto. Il percorso europeo dei belgi è stato finora convincente: dopo la sconfitta all’esordio contro l’Aston Villa, sono arrivati tre successi consecutivi contro Inter, Lens e PSV Eindhoven. Anche in campionato la squadra occupa il secondo posto, a una sola lunghezza dalla vetta, e il recente 5-1 sul campo del Malines ha confermato il buon momento.

Il Liverpool ha raccolto gli stessi punti, ma occupa l’ottava posizione, proprio l’ultima utile per la qualificazione diretta agli ottavi. Dopo tre vittorie nelle prime tre giornate, i Reds hanno perso terreno a Istanbul contro il Fenerbahce, incassando la prima sconfitta europea. La reazione in Premier League è stata però importante: il netto 4-0 rifilato al Manchester United ha restituito fiducia alla formazione inglese, che occupa il quarto posto in classifica.

Ci sono quindi tutti gli ingredienti per una partita combattuta, considerando che entrambe le squadre sono consapevoli dell’importanza della posta in palio. Il Club Brugge ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà avversarie di grande livello, ma il Liverpool dispone di una maggiore profondità tecnica e di un potenziale offensivo superiore. I precedenti storici sorridono agli inglesi, vittoriosi nelle due finali europee disputate contro i belgi nel 1976 e nel 1978.

Come vedere Club Brugge-Liverpool in diretta tv e streaming

Club Brugge-Liverpool si gioca mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Club Brugge arriva con entusiasmo e risultati importanti, soprattutto in campo europeo, ma il confronto con il Liverpool rappresenta un salto di qualità notevole. I belgi possono sfruttare il sostegno del pubblico e hanno già dimostrato di saper colpire anche in trasferta, ma la formazione inglese possiede maggiori risorse e un potenziale offensivo che può risultare decisivo.

La sconfitta contro il Fenerbahce ha complicato il percorso europeo dei Reds, ma il successo nel derby contro il Manchester United ha rappresentato un segnale importante. Ci aspettiamo una gara vivace, con occasioni da entrambe le parti, ma la maggiore qualità complessiva degli ospiti può fare la differenza. La nostra scelta è la vittoria del Liverpool.

Le probabili formazioni di Club Brugge-Liverpool

CLUB BRUGGE (4-3-3): Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Vetlesen, Potts, Vanaken; Forbs, Tresoldi, Lemaréchal.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Szoboszlai, Gakpo; Isak.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2