I pronostici di martedì 24 novembre, ritorna l’atteso appuntamento con la coppa dalle grandi orecchie: le italiane impegnate stasera sono Napoli e Como.
Dopo una pausa di tre settimane, complice anche la finestra riservata alle nazionali, ritorna la Champions League con la quinta giornata della League Phase. Superato il giro di boa, i punti in palio iniziano a diventare pesanti, soprattutto per quelle squadre che rischiano di rimanere fuori dalle prime 24 e mancare l’accesso agli spareggi.
Tra queste c’è il Napoli di Massimiliano Allegri, ad oggi 27esimo su 36 e con un misero bottino di 3 punti su 12 disponibili. Gli azzurri, che hanno avuto la meglio solo sul Bodø/Glimt, sono attesi da una trasferta sulla carta proibitiva, contro il Manchester City di Haaland e Maresca. I Cityzens hanno frenato bruscamente in campionato (tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro) ma in coppa hanno sempre vinto ad eccezione del match con i campioni d’Europa del PSG ed il tecnico italiano ha chiesto una reazione per scrollarsi di dosso la negatività per i risultati deludenti in Premier. Si profila dunque una serata complicata per un Napoli che arriva in Inghilterra con una rosa ridotta all’osso per i numerosi infortuni.
Sfida sulla carta abbordabilissima per l’altra italiana, il Como, impegnato al “Sinigaglia” contro i greci dell’AEK Atene. In coppa i lariani hanno dato finora il meglio di sè, tra cui il devastante 9-1 dell’ultimo turno in casa del Lens, una vittoria di portata storica finita di diritto nel libro dei record della manifestazione. Con gli ellenici che non hanno mai vinto in trasferta in Champions e sono alle prese con una difesa colabrodo, non facciamo fatica ad immaginare un altro successo ampio per la truppa di Cesc Fabregas.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1+MULTIGOL 2-4 in Real Madrid-PSV Eindhoven, Champions League, ore 21:00
Vincenti
- MIDDLESBROUGH (in Middlesbrough-Swansea, Championship, ore 20:45)
- BETIS (in Slovan Bratislava-Betis, Champions League, ore 21:00)
- MANCHESTER CITY (in Manchester City-Napoli, Champions League, ore 21:00)
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente, per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici come questi vincenti su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Bodø/Glimt-LASK Linz, Champions League, ore 18:45
- Tranmere-Everton U21, EFL Trophy, ore 20:00
- Como-AEK Atene, Champions League, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Galatasaray-Aston Villa, Champions League, ore 18:45
- Blackpool-Leicester, League One, ore 20:45
- Lipsia-Lens, Champions League, ore 21:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.02 GOLDBET; 6.44 SPORTBET; 6.02 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2+MULTIGOL 2-4 in Feyenoord-Porto, Champions League, ore 21:00
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus