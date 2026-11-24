I pronostici di martedì 24 novembre, ritorna l’atteso appuntamento con la coppa dalle grandi orecchie: le italiane impegnate stasera sono Napoli e Como.

Dopo una pausa di tre settimane, complice anche la finestra riservata alle nazionali, ritorna la Champions League con la quinta giornata della League Phase. Superato il giro di boa, i punti in palio iniziano a diventare pesanti, soprattutto per quelle squadre che rischiano di rimanere fuori dalle prime 24 e mancare l’accesso agli spareggi.

Tra queste c’è il Napoli di Massimiliano Allegri, ad oggi 27esimo su 36 e con un misero bottino di 3 punti su 12 disponibili. Gli azzurri, che hanno avuto la meglio solo sul Bodø/Glimt, sono attesi da una trasferta sulla carta proibitiva, contro il Manchester City di Haaland e Maresca. I Cityzens hanno frenato bruscamente in campionato (tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro) ma in coppa hanno sempre vinto ad eccezione del match con i campioni d’Europa del PSG ed il tecnico italiano ha chiesto una reazione per scrollarsi di dosso la negatività per i risultati deludenti in Premier. Si profila dunque una serata complicata per un Napoli che arriva in Inghilterra con una rosa ridotta all’osso per i numerosi infortuni.

Sfida sulla carta abbordabilissima per l’altra italiana, il Como, impegnato al “Sinigaglia” contro i greci dell’AEK Atene. In coppa i lariani hanno dato finora il meglio di sè, tra cui il devastante 9-1 dell’ultimo turno in casa del Lens, una vittoria di portata storica finita di diritto nel libro dei record della manifestazione. Con gli ellenici che non hanno mai vinto in trasferta in Champions e sono alle prese con una difesa colabrodo, non facciamo fatica ad immaginare un altro successo ampio per la truppa di Cesc Fabregas.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1+MULTIGOL 2-4 in Real Madrid-PSV Eindhoven, Champions League, ore 21:00

Vincenti

MIDDLESBROUGH (in Middlesbrough-Swansea, Championship, ore 20:45)

(in Middlesbrough-Swansea, Championship, ore 20:45) BETIS (in Slovan Bratislava-Betis, Champions League, ore 21:00)

(in Slovan Bratislava-Betis, Champions League, ore 21:00) MANCHESTER CITY (in Manchester City-Napoli, Champions League, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bodø/Glimt-LASK Linz , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Tranmere-Everton U21 , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Como-AEK Atene, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Galatasaray-Aston Villa , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Blackpool-Leicester , League One, ore 20:45

, League One, ore 20:45 Lipsia-Lens, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.02 GOLDBET; 6.44 SPORTBET; 6.02 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+MULTIGOL 2-4 in Feyenoord-Porto, Champions League, ore 21:00