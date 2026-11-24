Entella-Verona e Vicenza-Carrarese sono partite della tredicesima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederle
Il Verona è favorito – nonostante la sconfitta interna contro il Cesena – contro l’Entella. Perché la squadra di Baroni, rosa alla mano, è una delle migliori del campionato cadetto. Ci sta una caduta, soprattutto dopo la sosta, è caduto anche il Palermo. L’importante è sapersi rialzare. E i veneti hanno tutte le qualità per farlo contro un Entella che come al solito, e com’è giusto che sia, cercherà di vendere cara la pelle.
Ci sta poco da dire in questo match. Da un lato abbiamo una squadra che cercherà di portare a casa almeno un punto, dall’altra ce n’è una, quella di Baroni, che vuole tornare a vincere perché solo questo deve fare. Una sfida salvezza quella tra Vicenza e Carrarese. Sono tre i punti che dividono in classifica queste due squadre e fanno tutta la differenza. Il Vicenza, infatti, sarebbe retrocesso, la Carrarese invece sarebbe salva.
Certo, i padroni di casa sono tornati con un pareggio sofferto e pesantissimo contro l’Ascoli in trasferta, uno dei campi che in questo inizio di stagione sono sembrati i più difficili. Ottima la vittoria della Carrarese sull’Entella, ma in trasferta è tutta un’altra storia.
Come vedere Entella-Verona e Vicenza-Carrarese in diretta tv e in streaming
Entella-Verona e Vicenza-Carrarese in programma martedì saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Il pronostico di Entella-Verona
Ci aspettiamo una vittoria del Verona, dentro un match nel quale solamente gli ospiti dovrebbero riuscire a trovare la via della rete.
Le probabili formazioni
ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Previtali, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Franzoni, Squizzato, Benedetti, Di Mario; Tirelli, Guiu.
VERONA (4-2-3-1): Perilli; Zappa, Edmundsson, Dawidowicz, Frese; Le Borgne, Iannoni; Livramento, Harroui, Sarr; Mosquera.
POSSIBILE RISULTATO: 0-2
Il pronostico di Vicenza-Carrarese
Il Vicenza dovrebbe riuscire a vincere questo match salvezza contro una Carrarese che in trasferta ha molto faticato in questo inizio di anno.
Le probabili formazioni
VICENZA (3-5-2): Gagno; Papetti, Brighenti, Marchizza; Caferri, Bellemo, Carraro, Valoti, Corazza; Merkaj, Rauti.
CARRARESE (3-5-2): Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Reale; Parlanti, Schiavi, Braunoder, Martini, Rouhi; Abiuso, Rubino.
POSSIBILE RISULTATO: 1-0
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