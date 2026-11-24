Entella-Verona e Vicenza-Carrarese sono partite della tredicesima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederle

Il Verona è favorito – nonostante la sconfitta interna contro il Cesena – contro l’Entella. Perché la squadra di Baroni, rosa alla mano, è una delle migliori del campionato cadetto. Ci sta una caduta, soprattutto dopo la sosta, è caduto anche il Palermo. L’importante è sapersi rialzare. E i veneti hanno tutte le qualità per farlo contro un Entella che come al solito, e com’è giusto che sia, cercherà di vendere cara la pelle.

Ci sta poco da dire in questo match. Da un lato abbiamo una squadra che cercherà di portare a casa almeno un punto, dall’altra ce n’è una, quella di Baroni, che vuole tornare a vincere perché solo questo deve fare. Una sfida salvezza quella tra Vicenza e Carrarese. Sono tre i punti che dividono in classifica queste due squadre e fanno tutta la differenza. Il Vicenza, infatti, sarebbe retrocesso, la Carrarese invece sarebbe salva.

Certo, i padroni di casa sono tornati con un pareggio sofferto e pesantissimo contro l’Ascoli in trasferta, uno dei campi che in questo inizio di stagione sono sembrati i più difficili. Ottima la vittoria della Carrarese sull’Entella, ma in trasferta è tutta un’altra storia.

Come vedere Entella-Verona e Vicenza-Carrarese in diretta tv e in streaming

Entella-Verona e Vicenza-Carrarese in programma martedì saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Verona è quotata 2.25 su Goldbet e Lottomatica. L’affermazione del Vicenza ha un valore di 2.85 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico di Entella-Verona

Ci aspettiamo una vittoria del Verona, dentro un match nel quale solamente gli ospiti dovrebbero riuscire a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni

ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Previtali, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Franzoni, Squizzato, Benedetti, Di Mario; Tirelli, Guiu.

VERONA (4-2-3-1): Perilli; Zappa, Edmundsson, Dawidowicz, Frese; Le Borgne, Iannoni; Livramento, Harroui, Sarr; Mosquera.



POSSIBILE RISULTATO: 0-2

Il pronostico di Vicenza-Carrarese

Il Vicenza dovrebbe riuscire a vincere questo match salvezza contro una Carrarese che in trasferta ha molto faticato in questo inizio di anno.

Le probabili formazioni

VICENZA (3-5-2): Gagno; Papetti, Brighenti, Marchizza; Caferri, Bellemo, Carraro, Valoti, Corazza; Merkaj, Rauti.

CARRARESE (3-5-2): Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Reale; Parlanti, Schiavi, Braunoder, Martini, Rouhi; Abiuso, Rubino.



POSSIBILE RISULTATO: 1-0