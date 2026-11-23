Championship, martedì ricco di incroci interessanti nella serie cadetta inglese. Il Middlesbrough cercherà di conservare la vetta nel match casalingo con lo Swansea.

La diciassettesima giornata di Championship propone un martedì ricco di incroci interessanti. Il Middlesbrough capolista (a pari punti con lo Stoke) proverà a difendere il primato, mentre Southampton e Sheffield United si ritrovano uno di fronte all’altro in uno scontro diretto che può pesare nella corsa playoff. Anche Cardiff e Bristol City sono chiamati a sfruttare il fattore campo, seppur con obiettivi e momenti di forma differenti. In coda, invece, il Derby County affronta una trasferta complicata contro un Wolverhampton che sta attraversando un periodo positivo.

Iniziamo dal Cardiff, che tenterà di ripartire dopo il passo falso di Norwich, dove sabato scorso il vantaggio iniziale non è bastato per evitare la sconfitta per 2-1. I Bluebirds possono comunque guardare con fiducia al proprio rendimento interno: nelle prime 8 partite disputate al Cardiff City Stadium sono rimasti imbattuti, raccogliendo 4 vittorie e altrettanti pareggi. Score condito da 21 gol totali, un dato che testimonia la vivacità offensiva della squadra gallese.

Il Preston, dal canto suo, ha ritrovato fiducia grazie ai recenti risultati contro Southampton e West Ham. Una vittoria e un pareggio che hanno interrotto un periodo complicato. La squadra ospite ha però ancora tanto da recuperare in classifica e il rendimento esterno rappresenta un limite. Il Cardiff può dunque sfruttare la maggiore solidità davanti al proprio pubblico e la qualità offensiva mostrata nelle ultime settimane. Puntiamo sulla combo 1+Over 1.5.

Il Middlesbrough deve consolidare il primato e arriva all’appuntamento con lo Swansea dopo il convincente 2-0 ai danni del Bristol City. Il recupero di Lankshear, impiegato nel finale dopo aver superato i problemi fisici, rappresenta una notizia importante per il tecnico Hellberg, che può contare su un attacco più completo. Il Boro è imbattuto da 8 gare al Riverside Stadium, anche se qualche concessione difensiva di troppoi preoccupa i tifosi biancorossi. Lo Swansea, reduce dal 2-2 contro il West Bromwich, ha dato segnali di vitalità, ma il rendimento recente lontano da casa è preoccupante: tre sconfitte consecutive e ben 10 reti incassate.

La situazione tecnica ancora provvisoria non aiuta, con Ashley Williams e il suo staff chiamati a gestire una squadra che ha raccolto appena 4 punti nelle ultime sei partite. Il Middlesbrough ha le carte in regola per imporsi, ma le fragilità difensive casalinghe e qualche potenziale spazio concesso ai gallesi suggeriscono di non limitarsi al risultato secco. La scelta è 1+Multigol 2-5, combinazione che valorizza il vantaggio dei padroni di casa e un match con almeno due reti, senza escludere un eventuale gol della formazione gallese.

Le previsioni sulle altre partite

Sheffield United e Southampton, dicevamo, si affrontano in una sfida che mette in palio punti pesanti nella corsa alla zona playoff. Le Blades hanno ritrovato slancio con il netto 4-0 rifilato al Watford. Una prestazione che ha rilanciato le ambizioni della squadra di Chris Wilder dopo qualche passaggio a vuoto.

Bramall Lane può diventare un fattore, soprattutto dopo il recente successo casalingo, ma dall’altra parte c’è un Southampton che continua a confermarsi tra le formazioni più solide e prolifiche del torneo. I Saints hanno raccolto 27 punti dopo la penalizzazione, segnato 31 gol e subito appena 15 reti, miglior dato difensivo del Championship. La vittoria per 2-0 sul Derby ha permesso di ritrovare fiducia dopo qualche risultato deludente e la qualità offensiva di una squadra che ha segnato con grande continuità rende difficile immaginare una partita bloccata. Lo Sheffield ha mostrato capacità di reagire e può sfruttare il fattore campo, ma anche il Southampton dispone di armi sufficienti per colpire. Il Gol ci sta, considerando la possibilità che entrambe trovino la via della rete in uno scontro tra squadre ambiziose e con qualità offensive.

Il Bristol City, invece, proverà ad interrompere una serie negativa che ha complicato il proprio cammino in campionato. I Robins hanno perso tre partite consecutive e il recente 0-2 contro il Middlesbrough ha confermato le difficoltà di una squadra che fatica a trovare continuità, soprattutto dopo la pausa per le nazionali.

Il Wrexham arriva ad Ashton Gate con qualche certezza in più: tre risultati utili di fila, tra vittorie contro Middlesbrough e Lincoln e pareggio con il Wolverhampton, hanno restituito fiducia a Phil Parkinson. Tuttavia, il rendimento esterno resta un problema, con appena sei gol segnati nelle otto trasferte di Championship. Anche il Bristol City non è particolarmente brillante, ma il fattore campo e la necessità di reagire fanno presupporre una prestazione più concreta. Si prospetta una gara combattuta, nella quale i padroni di casa potrebbero evitare la sconfitta senza necessariamente assistere a un festival offensivo. La scelta ricade sull’1X+Under 3.5.

Chiudiamo con Wolverhampton-Derby County, sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni e situazioni diametralmente opposte. I Wolves stanno attraversando un momento positivo, con 7 partite consecutive senza sconfitte e 17 punti conquistati in questo periodo, rendimento che li ha portati a ridosso della vetta.

La vittoria per 2-1 contro il Charlton ha confermato la capacità di trovare risultati, anche se la squadra continua a sprecare qualche occasione e il rendimento casalingo non è ancora all’altezza delle migliori. Il Derby, invece, è in piena difficoltà. La sconfitta contro il Southampton ha lasciato i Rams a ridosso della zona rossa, mentre i 32 gol subiti in 16 giornate raccontano una fragilità difensiva evidente. La squadra non riesce a mantenere la porta inviolata da settembre e anche lontano da casa ha raccolto risultati poco convincenti. Il Wolverhampton parte favorito, ma la propria tendenza a concedere qualcosa e le difficoltà del Derby potrebbero produrre una gara con un numero di reti non necessariamente elevato, ma comunque superiore a una soglia minima. Scegliamo il Multigol 2-4 per la gara del Molineux.

La nostra multipla

CARDIFF-PRESTON NORTH END 1+Over 1.5

MIDDLESBROUGH-SWANSEA 1+Multigol 2-5

SHEFFIELD UNITED-SOUTHAMPTON Gol

BRISTOL CITY-WREXHAM 1X+Under 3.5

WOLVERHAMPTON-DERBY COUNTY Multigol 2-4

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Sheffield United-Southampton è quotato a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.54 su Sportbet. Il segno “Multigol 2-4” in Wolverhampton-Derby County è quotato invece a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Sportbet.

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