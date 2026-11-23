Real Madrid-PSV è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Mourinho è a punteggio pieno in questa manifestazione. Nel giardino di casa sua, praticamente, il tecnico del Real Madrid. Che ha iniziato a vincere in maniera impressionante e che non si vuole fermare. Ma se davanti hai giocatori di quel calibro ci pare abbastanza semplice la questione.
Anche contro il Celta Vigo la differenza l’hanno fatta gli uomini migliori, tranne Mbappé che ha sbagliato un calcio di rigore. Poi ci sono stati Bellingham e Vinicius e anche Espì, l’attaccante degli ultimi minuti, quello che mette a segno solamente reti pesanti. Contro il PSV il compito è quello di rimanere in vetta e blindare di fatto un posto tra le prime otto. Sarà una partita decisiva per i padroni di casa che andrebbero comunque a prendersi quasi certamente la possibilità di bypassare i playoff. E due turni in meno, in un calendario congestionato, fanno decisamente la differenza.
José Mourinho ha vinto tutte e sei le partite disputate nella competizione contro squadre dei Paesi Bassi (sempre l’Ajax): cinque con il Real Madrid e una con il Benfica. Insomma, una striscia aperta che lo Special One non ha nessuna intenzione di interrompere proprio adesso. E che crediamo oggettivamente che non interromperà.
Come vedere Real Madrid-PSV in diretta tv e in streaming
La sfida Real Madrid-PSV è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Real Madrid continuerà a rimanere a punteggio pieno conquistando così la quinta vittoria in altrettante partite della manifestazione. Una gara che il PSV sa di non poter aggiustare in nessun modo nonostante, gli ospiti, dovrebbero riuscire a trovare almeno una rete nel corso del match.
Le probabili formazioni di Real Madrid-PSV
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Rudiger, Cucurella; Tchouameni, Camavinga; Diomande, Diaz, Vinicius; Mbappe.
PSV (4-2-3-1): Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Fernandez; Perisic, Mijnans, Van Bommel; Til.
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