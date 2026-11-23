Manchester City-Napoli è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Champions League ha rappresentato, finora, una delle principali note dolenti del Napoli di Massimiliano Allegri, protagonista di una prima parte di stagione assai travagliata. In coppa gli azzurri hanno perso tre partite su quattro, arrendendosi ad Arsenal, Villarreal e Porto e battendo solo il Bodø/Glimt nel rocambolesco 4-3 del “Maradona”. Per il resto, KO di misura con i Gunners (che però hanno sprecato innumerevoli occasioni), rimonta subita in Spagna (3-1) e debacle in Portogallo, con i Dragoes che tre settimane fa hanno travolto 4-1 un Napoli apparso fin troppo in balia dell’avversario.

Il rischio di non qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta per il secondo anno di fila, insomma, è tutt’altro che infondato. Raccolti a malapena 3 punti su 12 disponibili: i partenopei, se la League Phase terminasse oggi, sarebbero clamorosamente fuori dalle prime 24 e non proseguirebbero l’avventura continentale, stesso destino della passata stagione.

In attesa che il calendario diventi più abbordabile, dunque, Allegri e i suoi dovranno cercare di uscire indenni dall’Etihad Stadium di Manchester, magari approfittando del momento non particolarmente esaltante del City di Enzo Maresca.

City male in campionato

Se in Champions i Cityzens non hanno deluso le aspettative (3 vittorie in 4 gare, con il neo del KO con il PSG), è in Premier che le cose sembrano andare a rotoli.

Negli ultimi 4 turni di campionato gli uomini di Maresca hanno portato a casa un solo punto, grazie al pareggio di sabato scorso con il Fulham (1-1). Un risultato che non ha permesso al City di voltare pagina ma soltanto di mettere fine alla preoccupante striscia di sconfitte (Aston Villa, Brighton e Nottingham Forest) che ha fatto precipitare i Cityzens al terzo posto, a -6 dalla capolista Arsenal.

Un filotto che turba il sonno di Maresca, chiamato a ritrovare fiducia e autostima in coppa contro una squadra che fino a questo momento non è sembrata all’altezza di una competizione come la Champions.

Il Napoli, però, arriva da due risultati utili di fila in Serie A. Prima della sosta gli azzurri avevano fermato la Lazio al “Maradona” (1-1), mentre nello scorso fine settimana l’hanno spuntata di corto muso sul Torino (1-0, con sigillo del solito McTominay), mostrando dei significativi miglioramenti in fase di non possesso.

Allegri, tuttavia, ha un alibi di ferro: gli infortuni. A Manchester il tecnico livornese si recherà senza mezza squadra: Vergara si è fatto male nel match con il Toro, Marin è squalificato e in infermeria ci sono Meret, Alisson Santos, Badiashile, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka e Neres. All’Etihad rivedremo quindi la difesa a tre, con il grande ex De Bruyne che farà da raccordo tra attacco e centrocampo, agendo alle spalle dell’unica punta Højlund. Maresca ha sicuramente meno grattacapi dell’ex allenatore di Milan e Juve, dovendo fare a meno dei soli Matheus Nunes e Semenyo. Dietro a Haaland spazio al trio Foden-Cherki-Ndiaye, in mediana tocca invece al duo Anderson-Enzo Fernandez.

Come vedere Manchester City-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida Manchester City-Napoli è in programma martedì alle 21:00 all’Etihad Stadium di Manchester, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La flessione in campionato ha indubbiamente inciso sulla fiducia del Man City, ma non cancella il potenziale offensivo della squadra di Maresca, capace di segnare 12 reti in Champions e di trovare soprattutto nella ripresa il momento migliore delle proprie prestazioni, con 9 gol realizzati nei secondi 45 minuti. All’Etihad Stadium i Cityzens hanno inoltre una tradizione favorevole contro il Napoli, avendo vinto gli ultimi tre confronti diretti e mantenendo l’imbattibilità casalinga nei precedenti europei contro i partenopei.

Per quanto riguarda gli azzurri, il rendimento lontano dal “Maradona” continua ad essere un problema: hanno raccolto un pareggio e sette sconfitte nelle ultime otto trasferte europee.

In definitiva, la superiorità tecnica e la maggiore profondità della rosa inglese, unite alle fragilità difensive degli azzurri sul proscenio continentale, fanno ipotizzare una serata complessa per gli uomini di Allegri.

Il City ha subito gol in tutte le ultime 5 gare, elemento, questo, che potrebbe lasciare qualche opportunità al Napoli, ma la capacità di Haaland e compagni di alzare il ritmo nella seconda metà di gara e la difficoltà degli ospiti nel contenere gli attacchi avversari, anche a causa delle numerose assenze, suggeriscono una sfida indirizzata verso i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Manchester City-Napoli

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Guéhi, Gvardiol; Anderson, Enzo Fernández; Ndiaye, Foden, Cherki; Haaland.

NAPOLI (3-5-2): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Højlund.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1