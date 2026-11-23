Como-AEK Atene è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Europa è stata finora dolcissima per il Como. In Champions League i lariani hanno fatto addirittura meglio rispetto al campionato. E non era assolutamente scontato, dal momento che si tratta della lora prima storica partecipazione ad una competizione continentale.

La squadra di Cesc Fabregas si è presa i titoloni proprio nella scorsa giornata della League Phase, annichilendo il malcapitato Lens 9-1 ed entrando di diritto nel libro dei record della coppa dalle grandi orecchie.

Il Como, infatti, ha eguagliato Liverpool e Real Madrid, le uniche a vincere una partita con otto gol di scarto da quando esiste la Champions League, ma la cosa più incredibile è che nessuno, prima dei lombardi, era riuscito a trionfare in trasferta realizzando ben 9 reti. Una prestazione da stropicciarsi gli occhi, che ha permesso a Nico Paz e compagni di salire al quarto posto della maxi-classifica – bottino di tre successi e un KO – insieme a club del calibro di Barcellona, Manchester City e Liverpool. Fabregas, oltretutto, può vantare il secondo miglior attacco dopo 4 giornate: un gol in meno rispetto al PSG campione d’Europa in carica (19 i lariani, 20 i parigini).

L’AEK dietro balla troppo

Dopo aver liquidato Lipsia, Manchester United e Lens ed essersi arreso al solo Feyenoord, il Como ora ha l’opportunità di incamerare altri punti e di consolidare la propria posizione tra le prime otto.

Al “Sinigaglia”, dove i lariani sono imbattuti da 7 mesi e dove hanno subito a malapena 2 reti nelle ultime 5 gare, arriva l’AEK Atene, avversario decisamente abbordabile.

I greci, terzi in campionato dietro a Panathinaikos e Olympiakos, in Champions League hanno mostrato evidenti fragilità non appena si è alzato il livello. Alla vittoria all’esordio contro il LASK Linz (1-0), hanno fatto seguito tre sconfitte: 3-1 con lo Shakhtar Donetsk, 5-1 con il Manchester City e 2-3 con il Real Madrid. Nel match con i Blancos gli uomini di Marko Nikolic hanno scelto il modo peggiore per perdere e cioè farsi ribaltare negli ultimi 10 minuti dopo essere andati in vantaggio 2-1.

Nello scorso weekend l’AEK ha centrato il secondo successo di fila in campionato battendo 1-0 il Kalamata, mentre il Como ha subito risollevato la testa in Serie A liquidando 2-0 la pratica Cagliari davanti al proprio pubblico e voltando pagina dopo il netto KO rimediato prima della sosta a San Siro contro l’Inter. Successo fondamentale in una giornata in cui le quattro squadre che lo precedono in classifica hanno tutte vinto (tranne l’Inter, fermata dall’Atalanta). Senza Kean e Diao, Fabregas tornerà alla formazione tipo (Paz dietro la punta Douvikas, capocannoniere della Champions con 6 reti), ma dovrà chiedere gli straordinari a giocatori come Ramon, Yan Couto, Da Cunha e Baturina. Dall’altro lato, Nikolic si affiderà al 4-4-2, con la coppia d’attacco formata da Jovic e Varga. Squalificato Koita per via del rosso rimediato contro il Real Madrid.

Come vedere Como-AEK Atene in diretta tv e streaming

La sfida tra Como e AEK Atene è in programma martedì alle 21:00 allo stadio “Sinigaglia” di Como. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), su Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

L’AEK non ha mai vinto in trasferta in questa competizione, collezionando 12 sconfitte e 5 pareggi in 17 precedenti, mentre in questa stagione ha già incassato 8 gol nelle due gare europee giocate lontano da Atene. Il Como ha dunque tutte le carte in regola per sfruttare le fragilità difensive degli ellenici, soprattutto attraverso la qualità di Nico Paz, protagonista con otto partecipazioni dirette al gol tra reti e assist, e la vena realizzativa di Douvikas, che potrebbe entrare nella storia segnando per la quinta partita consecutiva della sua carriera in Champions League.

La scelta più convincente è la vittoria lariana accompagnata dall’Over 2.5: i numeri offensivi dei lombardi, il rendimento casalingo e soprattutto le difficoltà dell’AEK lontano da casa rendono questa combinazione particolarmente coerente.

Le probabili formazioni di Como-AEK Atene

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Chalobah, Alex Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

AEK ATENE (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Kairinen, Marin, Mantalos; Jović, Varga.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1