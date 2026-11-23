Feyenoord-Porto è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Feyenoord e Porto, al momento, sarebbero fuori anche da quelle che andranno a giocare i playoff di questa Champions. Un inizio difficile per entrambe, assai diverso da quello che stanno facendo vedere in campionato.
Certo, per i padroni di casa rimane un momento assai complicato. La vittoria manca da sei partite, ed è un dato incredibile per una formazione del genere, in tutte le manifestazioni. L’ultima legnata è arrivata contro l’Excelsior in campionato nel fine settimana. Di tutt’altro spessore è il cammino del Porto, con sette vittorie di fila. La squadra di Farioli ha ottime possibilità di riuscire nel colpaccio. Il catino olandese fa molta meno paura nell’ultimo periodo.
Nonostante nelle ultime 18 partite della fase a gironi di Champions il Porto non abbia mai pareggiato (ed è un dato che prima o poi verrà cancellato) non crediamo che sia questo il match nel quale i lusitani possano prendersi una X. Crediamo fortemente che, per quello che è il momento che queste due compagini stanno vivendo, il Porto possa riuscire a fare bottino pieno. Anche perché, pure contro il Napoli – e non è una squadra di poco conto – gli ospiti (anche se in casa) hanno dimostrato di essere in palla.
Come vedere Feyenoord-Porto in diretta tv e in streaming
La sfida Feyenoord-Porto è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Porto favorito in una gara che dovrebbe regalare anche almeno un gol per squadra. Farioli annusa il colpo contro una formazione in profonda crisi. E le qualità, la formazione ospite, ce le ha tutte per riuscirci. E anche la personalità.
Le probabili formazioni di Feyenoord-Porto
FEYENOORD (4-3-2-1): Ernst; Read, Kraaijeveld, Marmol, Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Valente, Hadj Moussa; Ferri.
PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Veiga, Rosario, Froholdt; Pepe, Sainz, Andre Silva.
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