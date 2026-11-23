Internacional-Vitoria è valida per la trentaseiesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì: tv, probabili formazioni, pronostico
Si giocano la salvezza queste due squadre. I padroni di casa adesso sarebbero retrocessi e quando mancano solamente tre giornate alla fine del campionato sanno benissimo che le ultime possibilità passano da questa vittoria.
Il Vitoria, invece, con 41 punti, non è sereno, ma ha anche due club in mezzo che fanno da cuscinetto nei confronti della zona rossa della classifica. Ovvio che non possono stare sereni nemmeno gli ospiti, che lotteranno quasi sicuramente fino agli ultimi 90minuti per riuscire a rimanere nel massimo campionato. Ma la classifica ci dice che è soprattutto per i padroni di casa un match da dentro o fuori, quasi uno spareggio.
L’Internacional nelle ultime tre gare interne ha sempre fatto bottino pieno, mettendo in riga anche delle formazioni importanti. Sta costruendo la permanenza, effettivamente, tra le mura amiche questa squadra. E il poker varrebbe tantissimo. Troppo oseremmo dire. Il Vitoria invece non riesce a vincere in trasferta da dieci partite consecutive. Un ruolino troppo brutto. E questo ci spinge a dire solamente una cosa. Ci sarà l’aggancio in classifica.
Come vedere Internacional-Vitoria in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la ventunesima giornata del Brasileirao Internacional-Vitoria, in programma lunedì alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Il pronostico
La vittoria dell’Internacional ci pare possa essere non scontata ma quasi. Sia per il cammino interno di chi giocherà davanti al pubblico amico, sia per il cammino esterno della squadra ospite. Insomma, è una partita indirizzata.
Le probabili formazioni di Internacional-Vitoria
INTERNACIONAL (3-4-2-1): Jesus; Bruno Gomes, Mercado, Juninho; Aguirre, Villagra, Maia, Matheus Bahia; Alerrandro, Vitinho; Carbonero.
VITORIA (4-2-3-1): Arancjo; Britez, Caca, Luan, Jamerson; Emmanuel Martinez, Matheuzinho; Erick, Baralhas, Tarzia; Rene.
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