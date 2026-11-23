Levante-Elche è una gara della tredicesima giornata della Liga spagnola e si gioca lunedì alle 21: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Levante ed Elche due stagioni fa si sono presi insieme la promozione in Liga. Adesso lottano insieme, vista la posizione di classifica, per non retrocedere. Entrambe, adesso, sarebbero in Segunda Division.

I padroni di casa hanno un punto in più rispetto agli ospiti. E possono puntare soprattutto su una cosa: l’Elche ha vinto solamente una volta questo scontro diretto quando lo ha giocato in trasferta e nella storia è successo solamente al primo. Quindi parliamo del 1963 come potete leggere nel titolo. Da quel momento in poi, quando il Levante ha ospitato questa formazione, non ci ha mai lasciato le penne, almeno in casa.

Un dato che evidentemente deve essere preso in considerazione. Non si può fare altrimenti. Soprattutto in una partita del genere visto che parliamo di due formazioni che hanno assoluto bisogno di punti. Parliamo di due squadre che segnano anche abbastanza e prendono anche molti gol. Insomma lo spettacolo dovrebbe comunque essere assicurato in questa partita. E sotto vi diciamo come potrebbe andare a finire.

Come vedere Levante-Elche in diretta tv e streaming

La sfida Levante-Elche, gara valida per la tredicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Elche è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.55 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

I numeri che queste due formazioni hanno collezionato fino al momento ci dicono che il match potrebbe regalare almeno un gol per squadra. Infatti la quota non è poi così alta. E infine, per via di quelli che sono i precedenti, occhio alla vittoria dei padroni di casa che non hanno nessuna intenzione di interrompere quel trend che vi abbiamo detto prima.

Le probabili formazioni di Levante-Elche

LEVANTE (4-2-3-1): Ryan; Perez, Mandi, Dela, Sanchez; Olasagasti, Requena; Brugui, Romero, Thiago; Etta Eyong.

ELCHE (4-2-3-1): Dituro; Sangare, Chust, Redondo, Revivo; Villar, Morcillo; Cepeda, Lemar, Valera; Nino.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1