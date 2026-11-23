Bodo/Glimt-LASK è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sono solamente due gli scontri che il Bodo ha collezionato contro formazioni austriache nella storia, e sono della passata annata nelle qualificazioni in Champions: una vittoria interna per cinque a zero, una sconfitta ininfluente in trasferta per due a uno.

Quando gioca in Norvegia il Bodo di fatto non perde mai, o quasi. C’è qualcosa di magico da quelle parti, oltre il freddo ovviamente. Parliamo di una squadra che riesce a mettere in difficoltà tutti e non vediamo come il LASK – che ha vinto tutte le partite giocate nella sua storia contro formazioni norvegesi – possa riuscire a venirne a capo. Evidente che abbia giocato contro formazioni di categoria inferiore e quindi non un grado di mettere in difficoltà questa squadra. Ed è altrettanto evidente che una vittoria del Bodo in questo match ci pare abbastanza scontata.

Il LASK, inoltre, ha vinto solo una delle ultime 12 trasferte europee (1 pareggio, 10 sconfitte) e ha sempre subito gol, pure. Anche questa indicazione è da tenere in assoluta considerazione per la sfida di martedì. Ci pare possa esserci solamente un finale e abbiamo capito tutti quale potrebbe essere. Anzi, quale sarà.

Come vedere Bodo/Glimt-LASK in diretta tv e in streaming

La sfida Bodo/Glimt-LASK è in programma martedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria del Bodo è quotata 1.53 Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Sportbet. Il segno ” Gol” è quotato invece a 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.38 su Sportbet.

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Il pronostico

La vittoria del Bodo, dentro un match da almeno tre reti complessive, ci pare possa essere scontata. Anche il LASK dovrebbe riuscire a segnare perché gli ospiti stanno attraversando comunque un buon momento di forma. Insomma, una sfida che può regalare delle belle soddisfazioni.

Le probabili formazioni di Bodo/Glimt-LASK

BODO/GLIMT (4-2-3-1): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Berg, Fet, Auklend; Blomberg, Hauge; Helmersen.

LASK (3-4-3): Jungwirth; Mbuyamba, Andrade, Alemao; Bogarde; Jorgensen, Dibango; Ljubicic, Horvath; Lang, Adeniran,

POSSIBILE RISULTATO: 3-1