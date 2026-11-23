Slovan Bratislava-Betis è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Un solo gol fatto e la bellezza di 17 subiti in 4 giornate. E ovviamente zero punti. Il cammino dello Slovan Bratislava in questo Champions è fatto solo di delusioni. E non c’è nessuna possibilità che la squadra di Yaya Toure possa riuscire in qualche modo a fermare la truppa allenata da Pellegrini.

Il Betis in 4 partite ha fatto nove punti e sta benissimo. Anche se alla fine, sabato scorso, è stato ripreso in campionato dal Siviglia all’ultimo minuto nel derby. Una delusione per come si era messa la partita. Lo Slovan ha perso tutte le 12 partite di Champions League disputate finora. Il record di sconfitte consecutive nella competizione è di 13, stabilito dal Marsiglia tra il 2012 e il 2020. Insomma, i padroni di casa dovrebbero riuscire a pareggiare questo numero anche se non è proprio un vanto.

Il divario è troppo netto tra queste due squadre. Sotto tutti gli aspetti. Fisico, mentale e tecnico. Il Betis, di fatto, fa un altro sport. E non avrà nessun problema a prendersi i tre punti.

Come vedere Slovan Bratislava-Betis in diretta tv e in streaming

La sfida Slovan Bratislava-Betis è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria del Betis è quotata 1.23 su Goldbet e Lottomatica e a 1.23 su Sportbet. Il segno “No Gol” è quotato invece a 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Sportbet.

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Il pronostico

Per quanto vi abbiamo spiegato prima non vediamo come il Betis non possa non vincere questa partita. Gli spagnoli sono assai forti e possono anche pensare di entrare tra le prime otto di questa Champions. Stuzzica parecchio anche la quota del NO GOL, che vale oltre due volte la posta.

Le probabili formazioni di Slovan Bratislava-Betis

SLOVAN BRATISLAVA (4-3-2-1): Popovic; Cruz, Markovic, Bajric, Matsuoka; Pokomy, Barseghyan, Ibrahim, Maros, Marcelli; Sporar.

BETIS (4-2-3-1): Valles; Garcia, Natan, Llorente, Bellerin; Fornals, Bernal; Ezzalzouli, Isco, Antony; Parrott.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2